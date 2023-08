Wendy Guevara revela haber sido amenazada de muerte y confiesa cómo lidia con el hate que recibe en las redes sociales.

Tras haber ganado La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara -de 30 años de edad- ha ganado gran popularidad e incluso ha recibido muchos mensajes de apoyo.

Sin embargo, Wendy Guevara ha confesado que no ha tenido una vida sencilla, pues se ha tenido que enfrentar a varias dificultadas que la han convertido en la persona que es hoy en día.

Wendy Guevara se dio a conocer gracias al contenido que sube en sus redes sociales, pero confesó que en un principio sufría depresión por todos los mensajes de odio que recibía.

Pero con el tiempo Wendy Guevara ha aprendido a lidiar con el hate y ahora se muestra más fuerte en sus redes sociales.

Durante su paso por La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se ganó el corazón de los televidentes por su gran carisma y forma de ser.

Tras ganar La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara concedió una entrevista donde habló sobre las dificultades que ha tenido que atravesar.

Como ya lo había confesado antes, Wendy Guevara habló sobre cómo su padre la violentaba porque no la aceptaba y la violación que sufrió cuando era menor de edad.

Pese a que ha destacado en las redes sociales, Wendy Guevara confesó que no ha tenido un camino fácil ya que ha recibido mucho hate.

Wendy Guevara reveló que ha recibido muchas criticas por parte de hombres entre los 40 y 50 años de edad que incluso le desean la muerte.

“Hay señores que me insultan, que me dicen maricón o ¡qué horror!, maldito maricón, mejor muérete. Me desean hasta la muerte”

Tras siete años en las redes sociales, Wendy Guevara confesó que ya no toma en cuenta los comentarios de los haters, porque antes le entraba la depresión.

“Antes me basaba mucho en eso y me deprimía y decía hay porque me insultan si no me conocen o porque juzgar a alguien que no conoces en persona, pero creo que ya lo sé manejar un poquito más, ya tengo siete años en las redes sociales”

Wendy Guevara