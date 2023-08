Wendy Guevara le dice a Sergio Mayer que si no la quiere, le diga para bloquearlo del WhatsApp pues no lo puede obligar a que mantengan una relación de amistad.

A menos de dos semanas de haber salido de La Casa de los Famosos México, empiezan a salir algunas diferencias entre los integrantes del Team Infierno.

A lo largo de La Casa de los Famosos México, los integrantes del Team Infierno lograron formar una gran alianza que los hizo llegar a la final del reality show.

Pero parece que ahora que ya salieron de La Casa de los Famosos México su amistad habría terminado, pese a que planean una gira juntos.

Eso habría quedado demostrado luego de que Sergio Mayer -de 57 años de edad- confesó que solo se había llevado a un amigo de La Casa de los Famosos México.

Tras la controversia que generó por sus declaraciones, Wendy Guevara -de 30 años de edad- ya le respondió y dejó en claro si es verdad que no tiene una relación con Sergio Mayer.

La Casa de los Famosos México se convirtió en todo un éxito, en especial la unión que mostraron el Team Infierno.

Fue tal el éxito del Team Infierno que incluso Sergio Mayer ya prepara una gira con todos los integrantes e incluso planean presentarse en varios lugares del país.

Fabiola Campomanes ya terminó con Eduardo Capetillo Jr., pero no es lo que todos piensan

Sin embargo, tal parece que la amistad entre los integrantes del Team Infierno no era tan fuerte como se pensaba y es que Sergio Mayer señaló que solo se había quedado con un amigo del reality show.

En medio de la controversia que generaron sus declaraciones, Wendy Guevara ya le respondió a Sergio Mayer.

En entrevista para el programa Hoy, Wendy Guevara le pidió a Sergio Mayer que le dijera si no la quería para ya bloquearlo de WhatsApp.

“Si no me quieren díganme culeros para bloquearlos del WhatsApp”

Wendy Guevara puntualizó que no es obligación que tengan que ser amigos pues La Casa delos Famosos México fue un reality show de un juego.

“Al final de cuentas fuimos a un reality que es un juego, no es a fuerza que yo tenga que ser amiga de todos”

En su entrevista para el programa Hoy, Wendy Guevara destacó que a ella todos le caen muy bien pero si Sergio Mayer no lo siente así no puede obligar a quererla.

“A mí todos me caen muy bien, pero si Mayer no lo siente así pues no lo puedo obligar, él es dueño de su vida y sus decisiones”

Wendy Guevara