Durante la tarde del lunes 1 de septiembre de 2025 que se dio a conocer la fuerte caída que sufrió Hilda Aguirre al borde de una alberca.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 11 de agosto, fecha en la que la primera actriz celebraba su cumpleaños en Acapulco, Guerrero.

Hilda Aguirre reaparece tras accidente que le provocó fuertes fracturas

Semanas atrás Hilda Aguirre fue motivo de preocupación para medios y fans tras ser captada en silla de ruedas en el hospital ABC de la CDMX.

La actriz reapareció en entrevista para TVNotas y declaró haberse fracturado la tibia y el peroné tras resbalar en una alberca.

Hilda Aguirre con Memo Ríos (Instagram | @hildaaguirre452)

Por lo que relató Hilda Aguirre, se resbaló y se dobló el tobillo, lo que la llevó a caer directo al agua.

Tras el accidente tuvo que ser trasladada a un hospital en Acapulco para que fuera atendida a la brevedad.

Poco después Hilda Aguirre fue llevada al hospital ABC, donde el doctor le dijo que era necesario hacer una operación debido a las fracturas.

La actriz incluso se mostró empática con todos aquellos que han tenido la desgracia de experimentar alguna o varias fracturas.

“Fue un trancazo espantoso y dolió horrible”, exclamó Hilda Aguirre.

Aún así la actriz se mostró agradecida con la vida por poder haber llegado a los 77 años de edad.

¿Cuál es el estado de salud de Hilda Aguirre tras su accidente?

La buena noticia es que actualmente Hilda Aguirre continúa en recuperación, la cual avanza favorablemente.

De acuerdo con la actriz “se encuentra bien dentro de lo que cabe”, agradeciendo a la par de que no se golpeó en la cabeza al caer.

“Porque si me pegaba en la cabeza, ahí quedaba”, comentó Hilda Aguirre.

La actriz ha estado siguiendo las órdenes del médico en cuanto a cuidados y medicamentos.

Se espera que Hilda Aguirre alcance el cien por ciento de su recuperación en diciembre de este año.

Declarando además que sus hijos y familiares han estado al pendiente de ella en todo momento.