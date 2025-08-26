María Antonieta de las Nieves de 78 años de edad, conocida como La Chilindrina, tuvo que ser hospitalizada por una crisis en su salud.

La actriz con personaje icónico en el Chavo del 8, fue hospitalizada y aunque se creía era una “crisis de ansiedad” los médicos le detectaron problemas de mayor importancia.

¿Qué le pasó a La Chilindrina? Aseguran que María Antonieta de las Nieves fue hospitalizada

El 20 de agosto tuvieron que internar de urgencia a María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, porque creían que tenía una nueva crisis de ansiedad.

Sin embargo, los médicos le encontraron problemas médicos mayores que la tendrían desorientada y con problemas en el habla.

María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Una persona cercana a La Chilindrina compartió con TVNotas que María Antonieta de las Nieves ha tenido problemas de salud, pero en esta ocasión fue “un poquito más fuerte”.

Y es que una vez en urgencia los médicos le detectaron varios problemas que su sodio estaba bajo “consecuencia de un deterioro neurológico”.

Asimimismo, señaló que el cuerpo de María Antonieta de las Nieves ya mostraba alertas de una recaida de su enfermedad pues presentaba dificultades como:

Problemas para hablar de manera fluida

Dificutad para tragar

Dificultad para pasar saliva

Por otra parte y sumado al abandono que acusa de sus hijos, la cercana a La Chilindrina asegura que tiene lapsos de agresividad y “se le va la onda”.

Sin embargo, se sabe que María Antonieta de las Nieves ya fue dada de alta y ahora está en su casa en recuperación, aunque se pidió a su familiar observarla.

¿Qué enfermedad tiene La Chilindrina? El problema neurológico que María Antonieta de las Nieves tiene no es curable

María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, fue internada luego de tener una secuela de su enfermedad neurológica, pero ¿de qué se trata?

Aunque la actriz del Chavo del 8 ya fue dada de alta y está al cuidado de su familia, su internamiento desató dudas porque desde tiempo atrás la aqueja este problema de salud.

María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina. (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

El diagnóstico médico que María Antonieta de las Nieves tiene es fibromialgia, un trastorno crónico que brinda dolor en músculos, tendones y tejidos blandos.

A pesar de que la fibromialgia no tiene cura, con medicamentos y actividades como terapia y actividad física se puede controlar.

Las últimas declaraciones de Verónica Fernández, la hija de La Chilindrina, fue que la actriz “ya está bien” tras su hospitalización.