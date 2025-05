Tras años de acoso y con un último ataque en el concierto de Lady Gaga, Ricardo Peralta de 35 años de edad y César Doroteo denunciaron a Renata Altamirano por gordofobia.

Ricardo Peralta y César Doroteo de 36 años de edad, tenían bien claro lo que hicieron años antes en YouTube al criticar a Jaime Sajid, como era su nombre antes de transicionar.

Sin embargo, luego de decidir guardar silencio cuando supieron que había transicionado a Renata Altamirano, Ricardo Peralta y César Doroteo comenzaron a ser acosados y este actuar no se ha terminado.

La transmisión en vivo desde Pepe y Teo del 4 de mayo, fue para abordar distintos temas polémicos, por lo que Ricardo Peralta decidió abrirse hablando del acoso que ha vivido.

Pese a que Ricardo Peralta reconoció que junto con César Doroteo criticaron fuertemente a Renata Altamirano antes de su transición, este decidió no hablar más de ella consciente de que la transfobia ya era demasiada además de un problema que esta atravesaba.

Sin embargo, este hecho llevó a que Renata Altamirano no solo le tirara una cerveza a ‘La Loba’ en la cabeza cuando se la encontró en un bar, sino que comenzó a funarlo cada que Ricardo Peralta era tendencia, creaba algún contenido, colaboración u otros.

A pesar de que esto pudo haber tenido años, Ricardo Peralta y César Doroteo revelaron que Renata Altamirano sigue acosándolos y lo más reciente fue en el concierto de Lady Gaga en CDMX.

César Doroteo contó que se encontró a Renata Altamirano cuando fue al concierto de Lady Gaga en CDMX, donde la vio, pero la ignoró, aunque después ella hasta lo acosó con gordofobia.

El amigo de Ricardo Peralta dijo que al saludar a Renata Altamirano -luego de que ella le habló- comenzó a criticarle su edad y el outfit que llevaba.

Pese a que César Doroteo le dijo “pásale preciosa” a Renata Altamirano, ella se negó y le dijo que iba a irse todo el camino detrás de él para molestarlo.

Fue ahí que César Doroteo al pronunciarse como una persona pacífica, decidió tomar a su pareja y alejarse de Renata Altamirano pese al acoso que estaba viviendo, sumado a que “es una mujer”.

El youtuber Ricardo Pérez dejó que César Doroteo contara la última agresión que Renata Altamirano tuvo contra él, para hacer evidente el acoso, pero negándose a ser juzgado por el pasado.

‘Pepe’ señaló que se le hacía injusto ser juzgado por un tema que criticó hace al menos 11 años, asegurando que las cosas ya habían cambiado.

“Sí hicimos muchas cosas hace diez u once años, pero también toda esta gente ya ha tenido oportunidad de regresarnosla y ya nos la han regresado, el tema es que yo no he hablado de eso (...)”.

Ricardo Peralta, youtuber.