A Larry Hernández -de 47 años de edad- le están lloviendo las críticas por tratar mal a uno de sus asistentes durante una presentación.

Y es que a Larry Hernández se le olvidaron los modales al notar que su micrófono no servía por lo que se desquitó con su asistente a quién le pintó el dedo.

Tal falta de respeto ha provocado que gente pida la cancelación del cantautor estadounidense, quien no tardó en responderle a sus detractores.

Larry Hernández trata mal a su asistente (TikTok)

Acá el video de Larry Hernández pintándole el dedo a su asistente porque el micrófono no servía

En redes sociales circula un video que muestra a Larry Hernández, famoso por sus corridos, haciéndole una grosería obscena a uno de sus trabajadores.

El momento ocurrió luego que Larry Hernández solicitara un micrófono con todo y pedestal ya que se aferró a tocar el acordeón, lo que no estaba previsto.

Sin embargo, el cantante se molestó al notar que el micrófono que le facilitaron no servía, por lo que se desquitó con su asistente.

El cantante lo llamó, le pintó el dedo y le exigió cambiar el micrófono, pero además, lo presionó visualmente pues no le quitaba la mirada de encima e incluso “lo toreaba” cada vez que lo tenía cerca pues el hombre debía acomodar los cables.

La acción molestó a muchas personas, quienes piden su cancelación:

“Se vio mal haciéndose el payaso frente a la gente. Ahí se ven las tablas de los verdaderos y grandes artistas”, “Andar de prepotente es lo único que sabe porque cantar no se le da”, “Es naco, sin clase ni educación”,

“De por sí canta bien feo este camarada y luego con sus desplantes”, “Como diría mi compa Alfredo Adame: fue un acto hostil, vulgar y corriente”, “Cancelado. Que mal que trate así a una persona”, expresan entre comentarios.

Larry Hernández (@larryhernandez / Instagram)

Con groserías, Larry Hernández responde a sus detractores

Fascinado por ser el centro de atención, Larry Hernández no tardó en publicar un video para responderle a sus detractores la petición de cancelación.

“Nomas les gusta crear chismes, hijos de su puta madre”, se quejo y posteriormente Larry Hernández aseguró que de la gente que le gusta “comentar mamadas” no come y por tanto no los necesita.

“Sea como sea, la gente me apoya, verga”, añadió y aseguró que no es el único que la caga y le vale “verga”.