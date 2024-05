Durante su despedida de American Idol, Katy Perry —de 39 años de edad— aventó una rebanada de pizza a sus fans.

Si bien parecía un gesto divertido e inocente, en redes sociales acusan a Katy Perry de hacerle un ‘guiño’ al Pizzagate, la conspiración de pederastia y orden mundial.

Pues además de varios políticos, el Pizzagate incluye una larga lista de artistas, entre los que se encuentran personalidades como:

El domingo 19 de mayo de este 2024, Katy Perry se despidió de American Idol tras 7 años en el reality show musical.

Durante la final de la temporada 22 del reality show, la cual duró tres horas, Katy Perry cantó sobre el escenario y comió pizza.

Pero el espectáculo que montó la cantante cantando “What Makes a Woman” con el finalista, no fue lo que más llamó la atención en redes sociales.

Pues Katy Perry aventó una rebanada de pizza a sus fans, acto que se interpretó como un ‘guiño’ al Pizzagate, la teoría conspirativa de pederastia y orden mundial.

“Ya ni siquiera lo ocultan”, “Ver a un artista con pizza, simplemente no es bueno”, “Referencias a la pedofilia donde sea” y “¿La pizza no es código referencia?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Sin embargo, la cantante en su cuenta oficial de X, antes Twitter, aseguró que su corazón y una pizza siempre estarían en el escenario de American Idol.

“A pizza my heart will always be on the idol stage”

Katy Perry