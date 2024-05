Daniela Castro de 54 años de edad fue recibida en Ventaneando pero un terrible comentario de Linet Puente la dejó fría y esto fue lo que pasó.

El foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Daniela Castro, quien se incorpora a las filas de TV Azteca con el proyecto Cautiva por Amor.

No obstante, un inesperado comentario de Linet Puente hizo que se incomodara opacando la promoción de la nueva telenovela.

El terrible comentario de Linet Puente que dejó fría a Daniela Castro en Ventaneando

Como ya es costumbre de TV Azteca, cuando un famoso se integra a las filas de la televisora, esté es recibido con alfombra roja por los conductores de Ventaneando.

En esta ocasión, le tocó el turno de Daniela Castro, quien ha sido confirmada para el elenco de la nueva telenovela Cautiva por Amor.

Durante la entrevista, Linet Puente hizo un terrible comentario que dejó fría a Daniela Castro insinuando la posibilidad de convertirse en abuela.

A lo que la actriz respondió con particularidad:

“¿Cuál abuela? No, todavía no estoy preparada para ese paso por favor, en la novela tengo una nieta e hicimos una escena y llega “abuelita no se que y me voltee y le dije que lo dejamos como “Tita” Daniela Castro

El terrible comentario de Linet Puente que dejó fría a Daniela Castro en Ventaneando (Especial / Captura de pantalla)

Linet Puente aseguraba que la actriz estaba viviendo una nueva etapa en su familia al convertirse en abuela, algo que Daniela Castro no vio venir.

Daniela Castro es madre de dos jóvenes, Daniela y Alexa, y el preadolescente Gustavo.

La reconocida actriz todavía no se convierte en abuela, por lo que al escuchar a Linet Puente le insinuó que alguno de sus hijos le de un nieto pronto.

Reaccionó de una forma particular, pues la expresión de su cara notaba desconcierto ante la pregunta de la periodista al indagar en su vida personal.

Daniela Castro asegura que no es el momento adecuado para convertirse en abuela

Daniela Castro visitó el foro de Ventaneado para revelar su nuevo proyecto en la televisora con su regreso a las telenovelas con Cautiva por Amor.

La actriz reveló lo emocionada por integrarse a las filas de TV Azteca, su nuevo hogar.

Se dijo feliz de estar de nuevo en las telenovelas, pues aseguró que no toma un proyecto si la historia no le convence.

Sin embargo, el comentario incomodo de Linet Puente al insinuar que se convirtió en abuela opaco la promoción del melodrama.

Daniela Castro no descarta que sus hijas en algún momento le den la noticia de un embarazo, consideró que no ahorita no es el momento adecuado en sus vidas.

Linet Puente envió una pausa comercial admitiendo su error al aire.