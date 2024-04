¿Pedro Sola se reencontró con el Escorpión Dorado por obligación? Un chismoso asegura que el conductor de Ventaneando fue forzado a hacer las paces para no perder su trabajo.

Hace unos días, los conductores de Ventaneando anunciaron con bombo y platillo que Pedro Sola -de 77 años de edad- y Escorpión Dorado ya eran amigos.

De acuerdo con Pedro Sola, había tomado la decisión de dejar atrás sus diferencias con el Escorpión Dorado porque sintió que no tenía necesidad de andar guardando resentimientos.

Sin embargo, hubo alguien que señaló que el encuentro entre Pedro Sola y Escorpión Dorado no se dio por un gusto del conductor de Ventaneando.

Y es que Pedro Sola habría sido obligado y este accedió con tal de no perder su lugar en Ventaneando.

Esto después de que Pedro Sola se había pronunciado en contra del Escorpión Dorado, personaje que realiza Alex Montiel.

La reconciliación entre Pedro Sola y el Escorpión Dorado se dio cuando los conductores de Ventaneando visitaron las grabaciones del programa El Círculo del 1%.

Lugo de que se viralizaron las imágenes de Pedro Sola y el Escorpión Dorado abrazándose, un chismoso salió a revelar detrás de este encuentro.

Se trata nada más y nada menos que de Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- quien señaló que a Pedro Sola lo habían obligado a dejar sus diferencias con el Escorpión Dorado.

Durante su canal de Youtube, Gustavo Adolfo Infante aprovechó que estaba hablando de Pedro Sola para arremeter en su contra.

Y es que Gustavo Adolfo Infante destacó que no ve Ventaneando, aunque reconoció que el programa es un referente para el medio del espectáculo.

“Yo no lo veo, no consumo ese programa, no me gusta y aparte no tengo tiempo de verlo, pero si es un referente en el espectáculo Ventaneando, la verdad de las cosas”

Gustavo Adolfo Infante