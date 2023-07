Cardi B vivió la agresión de un fan en Las Vegas, quien le aventó cerveza, pero la cantante no se quedó de brazos cruzados y le dio un microfonazo.

Las cámaras del público captaron el momento en que a Cardi B -de 30 años de edad-, le aventaron un vaso con cerveza, pero el asistente no pensó en que ella le fuera a responder.

Y es que como el asistente estaba en primera fila, Cardi B lo pudo detectar al momento, para luego arrojarle el micrófono y decirle algunas palabras por su agresión.

Cardi B (Mike Blake / Reuters)

¿Violencia con violencia? Cardi B le avienta el micrófono a un fan que le arrojó cerveza

El fin de semana, Cardi B se presentó en Las Vegas en el Drai’s Beach Club, y lo que se creyó iba a ser un fabuloso espectáculo, terminó en un sobresalto de la cantante.

Una cámara en el público, captó el momento en que uno de los asistentes arrojó cerveza a Cardi B, y es que logró bañarla completamente, debido a que estaba en primera fila.

Pero seguramente el asistente al evento, no creyó que Cardi B reaccionaría de tal manera, pues la rapera no dudó en defenderse con su propia mano.

Debido a que el asistente estaba en primera fila del escenario de Drai’s Beach Club, la rapera pudo identificar perfectamente de donde vino la mojada que le pusieron.

Esto llevó a que Cardi B reaccionara, incluso antes que su equipo de seguridad, y le lanzara al seguidor que la mojó, el micrófono.

Luego de ello, se vio a Cardi B pronunciar algunas palabras directas al fan, para hacerse unos pasos atrás y dejar que su seguridad hiciera lo propio.

Agresión a Cardi B en Las Vegas, expone que el play back “a todo lo que da”

Cardi B fue bañada en cerveza por un asistente a un evento en Las Vegas, pero ella se defendió aventandole el micrófono, aunque esto le costara demostrar que no canta en vivo.

El que Cardi B aventara el micrófono al fan, dejó totalmente destapado que la rapera no canta en vivo y no, esta vez no se trata de voz de apoyo.

En otras ocasiones que los cantantes son criticados por el play back, los expertos aseguran que solo se trata de voz de apoyo.

Sin embargo, con Carbi B fue muy diferente, pues la pista se oía completa, aún cuando ella no tenía micrófono en la mano. Y claro en redes sociales se dieron cuenta:

“El play black a todo lo que da jajaja”. “Y ella sigue cantando wtf”. Usuarios de Twitter.

Usuarios se ríen del playblack de Cardi B. (Usuario de Twitter / Captura de pantalla)