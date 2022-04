Cardi B elimina su Twitter, tras insultar a sus fans: “Espero que sus madres mueran”

La cantante estadounidense Cardi B, desilusionó a sus fanáticos al faltar a los Grammy 2022, estando nominada a ‘Mejor interpretación de rap’.

Los seguidores de Cardi B no tardaron en reclamar su ausencia en la ceremonia.

“¿Por qué emocionarnos si sabes que no vas a ir a los Grammy desde el principio? Necesita tomar a sus fans más en serio, esto se está volviendo ridículo, lo siento”, escribió un fan.

La intérprete no tardó en dar respuesta al usuario, que fue solo uno de los jóvenes que se quejaron de la situación.

Cardi B (@iamcardib)

“¿Cuándo los emocioné a todos? ¿Dónde y cuándo alguna vez (di) pistas? ¿Estás bien?”, comentó Cardi B.

Insultan a los hijos de Cardi B y ella responde

Cardi B, recibió ‘hate’ en Twitter por no asistir a los Grammy 2022, lo que la llevó a eliminar su cuenta, sin embargo, lo que la hizo explotar, fue que incluyeran a sus hijos en la discusión.

“Apuesto a que a tu hijo no le gustaría que estés de c*lo mientras te burlas de los fanáticos y no dejas caer música”, comentó un fan.

Fue entonces cuando Cardi B arremetió en contra de este grupo de internautas: “Espero que sus madres mueran”, expresó.

Acto seguido, la cantante de 29 años optó por cerrar la conversación y su Twitter también.

Tuit, Cardi B (Twitter/@iamcardib)

“Voy a borrar Twitter, pero Dios mío, odio a esta es**pida base de fans. Tienen que ser los más es**pidos, criticando a mis hijos solo porque creían que iba a ir a los Grammy y no fui”, tuiteó.

“¿Qué les pasa? ¿Cuándo di a entender que iba a ir? Es una maldita locura. No puedo más. Tengo que protegerme”, agregó Cardi B.

Finalmente explicó la razón por la que no asistió a la premiación y dejó saber que no asistiría a ningún otro evento, por lo menos este año.

“No pienso ir a ninguna ceremonia de premios si no tengo una canción que interpretar o si no he sacado un nuevo álbum... el próximo año”, escribió Cardi B para concluir.