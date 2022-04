Hace unos días Cardi B protagonizó una pelea con sus fans en Twitter y cerró su cuenta. Ahora la rapera regresó a redes sociales para revelar el nombre de su bebé.

Todo comenzó cuando los fans de Cardi B mostraron su decepción luego de que la cantante no se presentara en la premiación de los Grammys.

Cardi B también se mostró triste, pero por la reacción de sus seguidores, pues ellos comenzaron hacer comentarios desagradables sobre los hijos que procreó con Offset.

Sus fans consideraban que Cardi B no había asistido a la premiación por culpa de sus dos hijos de 3 y 7 meses.

La rapera escribió en Twitter que iba a cerrar su cuenta y dijo que odiaba a algunos de sus fans por criticar a sus hijos.

“No pienso ir a ninguna ceremonia de premios si no tengo una canción que interpretar o si no he sacado un nuevo álbum, el próximo año” además de arremeter contra un grupo de fanáticos diciendo: “Espero que sus madres mueran”.

Tuit, Cardi B (Twitter/@iamcardib)

Cardi B había recibidos varios comentarios donde la presionaban para que sacara nuevos temas.

Esto le molestó pues según sus palabras, no han parado de recordarle que no ha tenido un nuevo éxito en caso 4 años.

YOU ON HOTS ? BITCH IM HOTS TOO !!!!😤😤😤 https://t.co/j7XDrDlLtr pic.twitter.com/e4JmNwRPaJ — Cardi B (@iamcardib) April 15, 2022

Cardi B regresó a redes sociales para revelar el nombre de su bebé

Tras la polémica pelea con sus fans, Cardi B regresó a redes sociales para compartir las primeras fotografías de su bebé, el cual tiene alrededor de 7 meses.

La rapera de 29 años y su pareja Offset, mostraron a su bebé y compartieron su nombre, Wave Set Cephus.

Wave, hijo de Cardi B y Offset (Instagram/@iamcardib)

En las imágenes se ve al bebé usando una chamarra azul y un collar de diamantes con una figura de ola con un tiburón.

Cardi B mencionó que la idea del nombre fue de su esposo Offset , ella quedó encantada con el nombre y sabía que así se tenía que llamar su bebé.

Wave, hijo de Cardi B y Offset (Instagram/@offset)

Wave es el segundo hijo de Cardi B, su primera hija se llama Kulture KIari y tiene casi 4 años.

Cardi B reveló que estaba embarazada en el verano de 2021 durante una presentación en los BET Awards. La rapera estaba interpretando una canción con su esposo cuando mostró su vientre.