Bellakath -de 27 años de edad- acaba de confirmar que lanzará su bioserie, aunque tal vez no sea un plan a corto plazo.

En una entrevista con medios, Bellakath adelantó qué momentos de su vida quiere compartir con sus fans en este proyecto televisivo.

Bellakath hablará de su relación más tóxica en su bioserie

Aunque todavía no cumple ni 30 años, Bellakath ya quiere contar los detalles más oscuros de su vida en una bioserie.

Según contó la cantante, Bellakath anda en búsqueda de un buen productor que le “aterrice las ideas”, pues hay mucho que quiere mostrar.

Bellakath, cantante (@labellakath)

En entrevista con medios del espectáculo, Bellakath se portó muy amable y dispuesta a responder todas sus preguntas.

Entre pláticas de cirugías, críticas y hacia su cuerpo y nueva música, Bellakath acabó revelando que lanzará su bioserie.

La cual no sólo abordará el tema de su éxito, si no también un momento oscuro de su historia sobre una relación tóxica.

“Voy a contar toda mi vida, cómo fue que llegué a ser Bellakath, lo malo que me pasó”, adelantó la cantante.

“Tuve una relación súper tóxica, pero de esas donde nos agarramos a golpes, yo estaba muy mal y supe salir de ahí.” Bellakath

Por último, Bellakath detalló que, aunque no había tenido intenciones de contar este episodio de violencia, ahora quiere “hasta ilustrarlo” en una bioserie.

“Es algo bastante fuerte que nunca me he atrevido a platicarlo, pero en la bioserie quiero que ustedes lo vean hasta ilustrado.” Bellakath

¿Ninel Conde o Dulce María? Bellakath aún no elige a la actriz para su bioserie

Bellakath no quita el dedo del renglón. Quiere llevar su historia a una bioserie en la que, según sus planes, no actuará ella misma.

Si bien está segura de que no quiere ser actriz de este proyecto para televisión, Bellakath no sabe quién quiere que la interprete.

“Todavía no tengo quién, (me gustaría) alguien así buchona”, declaró Bellakath y no se negó a la idea de que sean Ninel Conde o Dulce María.

Hasta el momento, no hay una fecha tentativa de estreno para la bioserie de Bellakath, ni siquiera productor o director.

“Necesito alguien que realmente sea director (…) no les voy a hacer de rápido las cosas”, aclaró Bellakath.

El objetivo de Bellakath es “inspirar” a más mujeres con su historia, pues ella tuvo que lidiar sola con sus crisis porque nunca quiso ir a terapia.