La cantante del genero urbano de 28 años de edad, Hilda Katherinne Huerta Díaz, más conocida como Bellakath es acusada de discriminación tras defenderse de ataques a su cuerpo en redes.

Luego de que en redes sociales, Bellakath se defendiera de un comentario, en el que un internauta compartió un video burlándose del baile que la reguetonera realizó durante su presentación en el Flow Fest 2025.

Y el cual también viene acompañado de un comentario sobre el cuerpo de Bellakath “baila si eres una nula infectada de biopolímeros”, lo que causó que la cantante se defendiera con insulto para el internauta identificado como @xeonxcxx.

“Jota sidosa, ojalá no pidas respeto”. Bellakath

Comentario por lo que Bellakath es acusada de discriminación tras defenderse de ataques a su cuerpo en redes.

Pues incluso fue exhibida por una la asociación La Casa de la Sal quien invitó a Bellakath ha informarse y sensibilizarse sobre el VIH y Sida.

“Somos La Casa de la Sal, una asociación que lleva 39 años acompañando integral y gratuitamente a personas que viven y conviven con VIH. Te invitamos a acercarte a nosotrxs para recibir información y sensibilización respecto a VIH y Sida. Abrazo”. La Casa de la Sal

Hola @labellakath



Somos La Casa de la Sal, una asociación que lleva 39 años acompañando integral y gratuitamente a personas que viven y conviven con VIH.



Te invitamos a acercarte a nosotrxs para recibir información y sensibilización respecto a VIH y Sida. Abrazo. ❤️ https://t.co/fW6IvdLaV0 — La Casa de la Sal AC (@LaCasadelasalAC) November 26, 2025

Pese a críticas por discriminación, Bellakath defiende su respuesta tras ataques a su cuerpo en redes

Ante el revuelo que causó y las críticas por discriminación para Bellakath por respuesta tras ataques a su cuerpo en redes, la cantante se defendió.

Asegurando Bellakath que al bulleador, hay que bullearlo para ponerlo en la misma situación , pues cuando un gay crítica no se le dice nada, sin embargo, se ha pasado por alto que ellos tienen todo el derecho de agredir a los demás sin importar el qué dirán.

“Las mujeres y los gays somos grupos igual de vulnerables, pero cuando un gay ataca a una mujer, no pasa nada porque es gay, pero cuando una mujer ataca a un gay, es homofobica, xerofobica, clasista, racista, etc, etc. Justo por eso seguimos mal como sociedad, no justifico ninguna de mis palabras a hacia esa persona, pero tristemente al bulleador, hay que bullearlo para ponerlo en la misma situación”.

Y pese a las críticas, la respuesta de Bellakath de la cual fue acusada por discriminación, sorpresivamente ha sido apoya no solo por sus fans.

Pues entre comentario, sobre la respuesta de Bellakath muchos coincidieron que es justo que se defendiera, pues la comunidad LGBTQ+ “abusa y son hipócritas”, al ser sólo los que pueden hablar de los demás.