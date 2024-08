Nuevamente Bellakath está en polémica, pero ahora no es por escándalo con Yeri Mua, sino porque los colaboradores junto con los que llevó al éxito, la acusan de no pagarles regalías.

Bellakath se está ganando el premio a la más polémica, pues no deja de estar en un chisme para ser mencionada en otro, pero ahora por temas de dinero.

Según un video compartido en redes sociales por integrantes de BMStudios, Bellakath no les ha pagado regalías -como lo pusieron en un contrato- de las canciones que tienen años y que la llevaron al éxito.

Deslindándose de querer colgarse de su fama o funarla, los Djs, productores y cantantes, aseguran que solo quieren que Bellakath les pague porque ya hasta los bloqueó de todos lados.

Sin duda, Bellakath está pisando el éxito con sus canciones, pero no lo ha logrado sola, pues sus primeras canciones virales se lograron con BMStudios y ahora exigen que les pague regalías.

Por medio de un video en TikTok, tres integrantes de BMStudios [DJ Foxxx, DJ Yaso y Kery] aseguran que Bellakath se está haciendo de la vista gorda para no pagarles las regalías.

Y es que no se trata de que los productores, DJs y cantantes, se estén sacando de la manga un cobro, sino que aseguran que firmaron un contrato y la licenciada del perreo mexa no está cumpliendo.

Incluso, DJ Foxxx aseguró que Bellakath tiene un año sin contestarle el teléfono y hasta lo bloqueo de número particulares y redes sociales.

“Tiene un año que no me contesta, me dejó fuera de la canción Fabulosa de París que produje, me bloqueó de todos lados, no he tenido contacto y por lo tanto no he percibido absolutamente nada en cuestión de regalías de la canción”.

Dj Foxxx