Victoria Ruffo -de 63 años de edad- celebrará el cumpleaños de su nieta, pero no quiere que Eugenio Derbez asista porque “no le gusta compartir”.

El 30 de junio cumplirá un año Tessa, la nieta de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, quienes estarían más que listos para la fiesta.

Durante un encuentro con reporteros en el aeropuerto, Victoria Ruffo expresó que no podía creer que su nieta cumpliera un año de edad.

“Tessa el lunes 30 cumple un año de vida, no, no. Me manda la invitación mi hijo y digo, no lo puedo creer un año la niña, se fue muy rápido.”

Victoria Ruffo