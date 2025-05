¿Victoria Ruffo fue el amor imposible de César Évora? El actor cree que lo que funciona en la pantalla no lo hace en la vida real y por eso no tuvieron un romance.

César Évora -de 65 años de edad- y Victoria Ruffo se han convertido en una de las parejas más queridas de las telenovelas y es que han trabajado juntos en seis proyectos.

En cada proyecto César Évora y Victoria Ruffo -de 62 años de edad- mostraban una gran química, sin embargo el actor reveló por qué no podrían tener un romance fuera de pantallas.

Desde hace varios años se ha especulado sobre un presunto romance entre César Évora y Victoria Ruffo, luego de todos los proyectos que han protagonizado.

Aunque ambos se encuentran casados, César Évora y Victoria Ruffo se siguen enfrentando a la obsesión del público por verlos como pareja en la vida real, ya que lucen muy bien juntos.

Eugenio Derbez entendió que no le toca calificar a Victoria Ruffo como madre

Sin embargo, en un encuentro con varios medios de comunicación César Évora explicó porque no tendría un romance con Victoria Ruffo.

Y es que César Évora cree que lo que funciona en la televisión no lo hace en la vida real, por lo que considera que no sería una buena relación con Victoria Ruffo.

“Que hayamos trabajado juntos no quiere decir que pudiéramos seguir en la vida real, yo tengo a mi pareja de hace muchísimos años y soy muy feliz. Lo que funciona en la pantalla no funciona fuera de ella, no siempre es muy raro”

César Évora