Verónica del Castillo defiende a Ari Telch y su peculiar forma de lamentar la muerte de Rebecca Jones.

La muerte de Rebeca Jones a los 65 años de edad, consternó al medios del espectáculo y varios de sus compañeros la despidieron con tiernos mensajes.

Sin embargo, hubo dos famosos que le dedicaron un último y controvertido mensaje a Rebecca Jones, y se trata de Ari Telch y Verónica del Castillo.

Ari Telch fue criticado por compartir una fotografía reveladora, donde besaba a Rebecca Jones en la telenovela ‘imperio de cristal’.

Mientras que Verónica del Castillo también recibió malos comentarios, por compartir detalles íntimos de Rebecca Jones y su enfermedad.

Verónica del Castillo da detalles sobre Rebecca Jones y creen que no tuvo prudencia. ( SDPNoticias / Especial)

Luego de que se revelara la muerte de Rebecca Jones, Verónica del Castillo compartió un mensaje en Instagram, dedicado a la actriz.

Verónica del Castillo -de 53 años de edad- compartió detalles como el tipo de cáncer que padecía la actriz y el tratamiento alternativo al que pensaba someterse.

Esto generó una serie de críticas y ahora la hermana de Kate del Castillo se defiende y hasta aboga por Ari Telch.

Durante una alfombra roja, Verónica del Castillo aclaró que su mensaje a Rebecca Jones no era una condolencia y que fue su forma de despedirse de la actriz.

Además, defendió la forma en que Ari Telch recordó a Rebecca Jones, pues compartió una fotografía donde tenía la camisa abierta y besaba apasionadamente a la actriz.

“Es que no veo ningún problema. Está divina esa foto, es de hace mucho (...) Que belleza, así la quiero recordar, así la recuerdo yo, en su mejor momento”

Verónica del Castillo aclaró a los medios que su publicación a Rebecca Jones fue una carta.

Negó que usara la muerte de la actriz, para promocionar sus productos, como acusaron algunos usuarios de redes sociales.

“Es una carta que así me quise despedir yo y que cada quien opine lo que sea. Si fuera un comercial, verías una referencia de un doctor, un teléfono, una marca. Yo no vendo lo que Rebecca me pidió”

Verónica del Castillo