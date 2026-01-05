Verónica del Castillo -de 55 años de edad- insiste en que no vacunarse contra el Covid-19 fue una buena decisión y vuelve a encender la polémica con su postura antivacunas.

En 2021, Verónica del Castillo expresó su postura antivacunas y aseguró que no se vacunaría, incluso acudió a una marcha para defender su “libre albedrío”.

Verónica del Castillo insiste en su postura antivacunas

A casi seis años del inicio de la pandemia por Covid-19, Verónica del Castillo insiste en defender su postura antivacunas, aunque cuenta que perdió amistades por estas creencias.

En entrevista con De Primera Mano, Verónica del Castillo reveló que varios de sus amigos le dejaron de hablar por negarse a vacunarse, pero al final ella “tenía razón”.

“En su momento me corrieron de chats por estar vacunadas, pero después se dieron cuenta que tenía razón (...) fuimos muy señalados, muy juzgados, pero finalmente cuando tenemos nuestras convicciones bien arraigadas, lo importante es no fallarte a ti” Verónica del Castillo

Verónica y Kate del Castillo (Especial)

Al respecto, Verónica del Castillo expresó que ella sigue firme en sus convicciones y no le importan las críticas por ser antivacunas.

“Yo no quisiera tener la razón, pero al final del día la tuve y hay muchísimas personas que están sufriendo enfermedades nunca antes vistas a raíz de las inoculaciones” Verónica del Castillo

La escritora menciona que conoce personas que comenzaron a presentar enfermedades tras vacunarse contra el Covid-19, lo cual le dio la razón.

Ahora, Verónica del Castillo está enfocada en buscar alternativas a la medicina convencional.

Verónica del Castillo, periodista. (Agencia México)

Verónica del Castillo defendía la decisión de vacunarse o no contra el Covid-19

En 2021, Verónica del Castillo acudió a una manifestación en la Estela de Luz para exigir que el gobierno no obligara a los ciudadanos a vacunarse.

Asimismo, Verónica del Castillo aseguraba que la pandemia era una “conspiración de los gobiernos”.

Incluso, la también periodista compartió con sus seguidores que consumía dióxido de cloro para fortalecer su sistema inmune contra el Covid-19.

Al igual que Verónica del Castillo, su padre, Eric del Castillo, se resistió a colocarse la vacuna contra el Covid-19 a pesar de pertenecer a un sector de riesgo.

Pese a los datos y cifras que comprueban lo letal de la pandemia de Covid-19, Verónica del Castillo insiste en que ella tuvo razón al no vacunarse.