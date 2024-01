Verónica del Castillo -de 54 años de edad- enlistó todo lo que perdió por culpa de su hermana Kate del Castillo, de 51 años de edad.

Entre los años 2016 y 2018, la vida de Kate del Castillo y de su familia se vio sacudida tras revelarse que había sostenido un encuentro con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Esto derivó en la captura del capo, quien hoy purga una condena de cadena perpetua en una cárcel de Estados Unidos, pero también en problemas legales para Kate del Castillo.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Verónica del Castillo habló de las consecuencias que ella misma padeció por la “Chapo novela” que vivió Kate del Castillo.

“Fueron dos años de muchos miedo”. Así describió Verónica del Castillo los meses en que su hermana Kate del Castillo estuvo bajo investigación del gobierno mexicano.

Esto, por haberse reunido con ‘El Chapo’ Guzmán cuando estaba prófugo de la justicia.

Mara Patricia Castañeda recordó que Kate del Castillo le confesó que en ese tiempo llegó a dormir armada, ante el temor que le producía la “persecución del gobierno mexicano”.

Ante ello, Verónica del Castillo destacó que no sólo su hermana vivió cosas terribles:

“Me quedé sin amigos, me quedé sin trabajo, me quedé sin novios, me quedé sola, sólo con la gente que tenía que estar”.

Verónica del Castillo