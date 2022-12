¿Verónica Castro siente que va a morir? En entrevista exclusiva con Pati Chapoy, la primera actriz reveló qué le responde a su mamá cuando la “llama”.

Verónica Castro -quien hace poco estuvo involucrada en un escándalo con menores de edad- fue muy unida a su madre, doña Socorro Castro Alba, hasta su muerte, en abril de 2020, a los 85 años de edad.

Tan cercana era la relación que incluso cuando Verónica Castro ya era adulta, dormía con su mamá, quien le llamaba todos los días para saber dónde estaba y qué hacía.

Ante ello, Verónica Castro, quien se presume que enfrenta problemas de salud, reveló a Pati Chapoy que ahora que su mamá está muerta, siente que la llama desde el más allá.

¿Qué le contesta? Verónica Castro, de 70 años de edad, dijo que a pesar de extrañar mucho a su mamá, aun no tiene ganas de reunirse con ella en la otra vida, por lo que le pide esperarla más tiempo:

“Como que siento que de repente mi mamá me anda llamando y le digo, ‘gorda, aguántame, aguántame tantito, o sea, no empujen, no me empujes todavía’. Siento como que me llama”

Verónica Castro