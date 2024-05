¿Vanessa Guzmán regresa a las telenovelas? Confiesa si es que le dirá adiós al fisicoculturismo para volver a las pantallas.

Gracias a su trabajo en diferentes programas televisivos, Vanessa Guzmán -de 48 años de edad- se ha consolidado en la industria del espectáculo.

Sin embargo, Vanessa Guzmán decidió alejarse de las pantallas para poderse dedicar a otras de sus pasiones, el fisicoculturismo.

Vanessa Guzmán no entrena sola; este es su equipo que la ayuda a cumplir sus metas en el fisicoculturismo

Tras cuatro años alejada de los melodramas, Vanessa Guzmán reapareció en la televisora de San Ángel por lo que de inmediato surgieron versiones que señalaban que podría retomar su trabajo como actriz.

En medio de las especulaciones, Vanessa Guzmán habló sobre si es verdad que regresará a la actuación dejando de lado el fisicoculturismo.

Vanessa Guzmán cuenta con una amplía trayectoria dentro de la industria del espectáculo, luego de haber protagonizado diferentes melodramas.

Es por ello por lo que Vanessa Guzmán sorprendió a sus seguidores al alejarse de la actuación para dedicarse al fisicoculturismo.

A través de sus redes sociales, Vanessa Guzmán compartió su cambio físico, lo que le ha generado algunas críticas.

Sin embargo, Vanessa Guzmán fue vista en las instalaciones de Televisa por lo que empezaron las especulaciones de que pronto podría regresar a la televisión.

En medio de la controversia, Vanessa Guzmán ofreció una entrevista al programa Hoy donde reveló si es verdad que ya tiene un proyecto.

Vanessa Guzmán no cerró las puertas a regresar a la actuación y dejó en claro que el día que lo haga dejará sus competencias de fisicoculturismo.

“Si tengo que regresar a un proyecto, lo voy a hacer con la mayor dignidad, dejaré de lado mis competencias porque amo mi profesión, yo soy actriz, yo me preparé para esto, pero la vida me está poniendo oportunidades nuevas y creo que ante esas oportunidades no puedo rechazarlas”

Vanessa Guzmán