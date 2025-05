Mamá de Gala Montes, Crista Montes, confesó que dio la entrevista a Adrián Marcelo -de 35 años de edad- por dinero, ¿será que ya se lo gastó?

La entrevista de Adrián Marcelo a Crista Montes sigue dando mucho de qué hablar y es que ahora la mamá de Gala Montes -de 24 años de edad- confesó cuáles fueron sus razones para aceptar hacerla.

En medio de las críticas que ha recibido por dejarse entrevistar por el hombre que ha atacado constantemente a su hija, Crista Montes -de 55 años de edad- confesó si es que valió la pena.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Crista Montes admitió que concedió la entrevista a Adrián Marcelo por dinero.

Crista Montes destacó que no aceptó entrevistarse con Adrián Marcelo por venganza, sino por el dinero que recibió.

Pese a las críticas que ha recibido, Crista Montes aseguró que una de sus intenciones era contar su versión de la historia, porque la única que se había escuchado era la de Gala Montes.

Sin embargo, Crista Montes destacó que la entrevista que le dio a Adrián Marcelo no provocó la ruptura de la relación con sus hijas.

Y es que de acuerdo con Crista Montes, sus hijas no querían saber de ella antes de la entrevista con Adrián Marcelo.

Crista Montes puntualizó que en su momento buscó a sus hijas, pero ellas no quisieron arreglar sus diferencias y ella no les iba a estar rogando.

Durante su conversación, Crista Montes reveló que el dinero que le dio Adrián Marcelo por la entrevista no se lo ha gastado.

Crista Montes señaló que todavía tiene dinero y lo ha utilizado para poder pagar diferentes cosas.

“No lo he gastado. Estoy viendo en qué tengo que pagar, pero no me lo he acabado, he recibido muchas afirmaciones de ‘seguramente ya no tiene dinero’, no, sí tengo dinero todavía”

Crista Montes