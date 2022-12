Una vez más, una influencer quedó expuesta por fallar en la colaboración con un emprendimiento; se trata de Gaby Bastida y Fitzone Activewear, una marca de leggins.

¿Y todo por unos leggings? Valeria Ángulo, la creadora de Fitzone Activewear, expusó a la influencer Gaby Bastida como una estafadora al no cumplir con la colaboración que acordó.

Gaby Bastida, influencer en TikTok. (TikTok/ @troopit / Tomada de video)

Gaby Bastida es una influencer de 20 años de edad, que se hizo popular en TikTok, misma que buscó a la marca de ropa deportiva para hacer un intercambio; ropa a cambio de contenido.

Sin embargo todo se salió de control cuando Gaby Bastida dio largas para no subir el contenido a sus historias y terminó siendo expuesta como una estafadora.

Te platicamos todo el contexto y la forma en la que Gaby Bastida se defendió de Fitzone Activewear, la marca de leggins que la denunció.

¿Gaby Bastida estafó por unos leggins? Te contamos

Valeria Ángulo es quien -por Twitter- compartió la deleznable forma en que tuvo que conocer la verdadera personalidad de Gaby Bastida, la influencer de TikTok.

Gaby Bastida, tiktoker. (Tomada de video)

Según lo que Valeria Ángulo, la fundadora de Fitzone Activewear, una marca de leggins, explicó y mostró con screenshots, fue Gaby Bastida quien la buscó por Instagram para colaborar.

“Tienen algún tipo de collab? Amo todo lo que tienen! Y me encantaría trabajar con ustedes”. Gaby Bastida, tiktoker.

Así que le ofreció hacerlo por intercambio, ella le mandaría algunos conjuntos deportivos y Gaby Bastida tendría que pagar con contenido en sus redes sociales.

Sin embargo, la emprendedora expuso que bajo “pretextos” de enfermedad, de que no había ido al gimnasio y de contenidos ya agendados, le daba largas para cumplir con su parte.

Y cuando Gaby Bastida subió la primera historia con ropa deportiva de Fitzone Activewear, se trató de “la historia más huevona del mundo a fuerzas la publicó”.

Gaby Bastida usando los biker que aseguró eran de baja calidad. (Tomada de video)

Luego de que la marca de leggins le reclamara por la historia, diciéndole que ellos esperaban “una historia hablada o mínimo un unboxing”, admitiendo que su error fue no dar contrato.

Finalmente, Gaby Bastida contestó al reclamo con “pásame tu número de cuenta te lo pago”, y ante el recibir el costo total de 2 mil 572 pesos, ella respondió con su media kit.

“Me amenazó pasivamente con recomendarme con sus ‘colegas creadores de contenido’ ”. Valeria Ángulo, dueña de los leggins.

Conversación entre Gaby Bastida y Valeria Ángulo, quien la acusó de estafadora. (@valerianguloo / Twitter)

Ante esta evidencia, Gaby Bastida comenzó a ser tundida en redes sociales, y enseguida respondió con su versión a las acusaciones.

¿Gaby Bastida robó unos leggins? La influencer respondió tras acusación de estafadora

La influencer Gaby Bastida fue expuesta por estafar a una marca de leggins y ante la ola de críticas que ha recibió, ella ya dio su versión sobre lo sucedido.

Aunque el trato solo fue con ella y si acaso su mamá, Priscila, a quien también le mandaron unos leggins, su video también involucró a su hermana Fabiola Bastida.

Gaby Bastida comenzó su video con un “les traigo el contexto de los famosísimos leggins”, para que luego saliera su hermana mostrando una prenda blanca aludiendo a que eran muy transparentes.

“No sé qué más contexto quieren que esto”. Fabiola Bastida, hermana de Gaby Bastida.

La influencer escudó sus largas de no hacer el contenido que prometió, porque no quería recomendar ropa de baja calidad y que no funcionaba para ir al gym.

Gaby Bastida aseguró que no quiso engañar a sus seguidores y tampoco quedar mal con la marca de leggins, “y no enseñar las nalgas en el gimnasio”.

Ante su inexperiencia, la mamá de Gaby Bastida contactó a su novio para que le ayudara a redactar un mensaje “bien corporativo”, explicando por qué no cumpliría con la colaboración.

Sin embargo, parece ser que este mensaje nunca llegó al emprendimiento de leggins, pues antes la quemaron en redes sociales por estafadora.

Y en contraparte a lo que la dueña de los leggins dijo, mostró una carta que Fitzone Activewear, le mandó burlándose de una anécdota personal que contó en sus redes sociales.

“Rudeza innecesaria, por qué burlarse de que yo no tenía dinero cuando Gaby nació. ‘-Si gustan la pueden vender y así puedan pagar tu nacimiento jajajajaja, un abrazo para las dos’ “. Priscila Bastida, mamá de Gaby Bastida.

Asimismo, aclaró que subió esa única historia a Instagram y la bajó 8 horas después porque se arrepintió, “tuve que acomodar mucho la luz para que no se me vieran los calzones”.

Hasta el momento, la marca de leggins asegura estar recibiendo mucho apoyo, mientras que Gaby Bastida dio de baja las cuentas en todas sus redes sociales.