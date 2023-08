Emilio Osorio podrá estar muy feliz de haber llegado a la final de La Casa de los Famosos México, pero lo que no sabe es que le espera un problema familiar al salir.

Aunque durante toda la estancia de Emilio Osorio -de 20 años de edad- en La Casa de los Famosos México, sus padres se habían mostrado unidos, esto ya terminó.

Y es que parece que todo empezó porque Niurka -de 55 años de edad- se habría enojado porque Juan Osorio no es capaz de defender a su hijo de lo que le quieren hacer en La Casa de los Famosos México.

Los papás de Emilio Osorio se terminaron peleando tras apoyarlo en La Casa de los Famosos México

Todo iba bien con los papás de Emilio Osorio, Niurka y Juan Osorio -de 66 años de edad-, durante la estancia de su hijo en La Casa de los Famosos México, pero ya terminaron peleados.

Justo en la décima semana del reality show, donde Emilio Osorio es finalista, sus padres ya no congeniaron y se terminaron peleando.

Juan Osorio / Niurka (Especial)

A través de un video en las redes sociales de Niurka, se compartió que hasta bloqueó a Juan Osorio, pues dijo que el productor no estaba dispuesto a defender a su hijo.

Aunque la vedette no detalló con precisión qué es lo que había pasado, dejó ver que Juan Osorio no había defendido a Emilio Osorio ante alguna estrategia de la producción de La Casa de los Famosos México.

“Sabe que su papá es el que calla porque no puede hablar por la empresa y que su mamá es la que lo salva de las injusticias”. Niurka, vedette.

Incluso algunos usuarios creen que pudo haber sido porque Niurka quería que Juan Osorio hiciera algo para evitar que su hijo salga como quinto finalista.

Pero lo que sí queda claro es que Niurka ya bloqueó a Juan Osorio, porque dijo “ya no me sirve”, al no “proteger” a Emilio Osorio dentro de La Casa de los Famosos México.

Cuando Emilio Osorio salga de La Casa de los Famosos México, Niurka no estará ahí

Emilio Osorio podría salir este viernes 11 de agosto o el domingo 13 de La Casa de los Famosos México, pero se sabe que Niurka no estará para recibirlo.

Si algo le quedó claro a Niurka es que tenía que elegir un “bando” en La Casa de los Famosos México y ella decidió ser la voz del público e irse contra la producción.

Sin embargo, eso le costará que no asista a las Galas de La Casa de los Famosos México, incluso a la final o este viernes 11 de agosto, cuando salga el quinto eliminado.

Y como Niurka está bien enterada de que no es recibida en La Casa de los Famosos México, compartió que estará a la salida de Emilio Osorio, incluso afuera del foro esperándolo.