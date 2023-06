Ahora que el team Infierno se está dando cuenta que Paul Stanley es traicionero, el conductor de Hoy podría salir nominado en La casa de los famosos México y quizá hasta salir en las próximas semanas.

Su salida no será el único motivo de su tristeza pues lamentablemente, Chester, uno de los queridos perros de Paul Stanley , murió , según se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, la cual es administrada por su novia.

“Mi Chester, te voy a extrañar con todo mi corazón. Gracias por todo el amor que nos regalaste. Tus hermanos, mamá y yo, somos muy afortunado de tenerte en nuestras vidas. Te amamos”, se lee junto a fotografías y videos del cachorro junto a Paul Stanley y la novia de éste.

Chester murió a los 16 años. Él tenía problemas degenerativos debido a su edad, así como un soplo en el corazón y problemas renales.

Paul Stanley está encerrado en La casa de los famosos México

Actualmente Paul Stanley, de 37 años de edad, está encerrado en La casa de los famosos México, debido a que una de las reglas es no tener contacto con el exterior, hasta el momento no se ha enterado de la muerte de Chester.

Cabe mencionar que el conductor de Hoy es amante de los caninos, incluso en varias ocasiones ha llevado a sus perros al matutino de Televisa.

Piden salida de Paul Stanley de La casa de los famosos México

Fans de Paul Stanley saben de su amor por sus perros por lo que piden a producción de La casa de los famosos México lo dejen salir para despedirse de Chester.

“Nooo, por favor, hablen con alguien para que pueda despedirse, no es justo que no se despida de su hijo”, “Creo que la ausencia de Paul no le ayudó”, “Con razón ha dicho que se quiere escapar, presiente algo”, se lee en redes sociales.

Mientras que algunos de sus fans piden respetar y no irle a gritar a fuera de La casa de los famosos México que murió Chester ya que esto lo puede desestabilizar.