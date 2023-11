Daniel Bisogno explica la causa de su preocupante aspecto físico, el conductor de Ventaneando reveló cuántos kilos perdió estando enfermo.

En los últimos meses, Daniel Bisogno -de 50 años de edad- se ha encontrado en medio de la controversia luego de que se ha tenido que someter a dos cirugías de emergencia.

Tras varias especulaciones en torno a su estado de salud, Daniel Bisogno concedió una entrevista exclusiva con Pati Chapoy -de 74 años de edad- para poner fin a todos los chismes.

Luego de que Daniel Bisogno ha preocupado a sus seguidores por su apariencia, el conductor de Ventaneando explicó a qué se debe que haya perdido tanto peso en las últimas semanas.

Tras problemas de salud, Daniel Bisogno revela si ya tiene su testamento y confesó cómo es que ha protegido a su hija por si llega a faltar.

Daniel Bisogno (@ventaneandouno)

¿Por qué Daniel Bisogno bajó tanto de peso? El conductor explica su apariencia

A cinco meses de que Daniel Bisogno estuvo hospitalizado de emergencia, el conductor se volvió a enfrentar a un problema de salud que hizo que se ausentara de Ventaneando.

En medio de todas las especulaciones por su estado de salud, Daniel Bisogno reveló que lo habían operado de la vesícula y se estaba recuperando en casa.

Fue el pasado 1 de noviembre que Daniel Bisogno regresó a Ventaneando, pero usuarios se mostraron muy preocupados por su apariencia física.

Para calmar todos los chismes, Daniel Bisogno concedió una entrevista exclusiva con Pati Chapoy en donde habló abiertamente sobre su estado de salud.

Durante la emisión de este miércoles 15 de noviembre del programa Ventaneando, Daniel Bisogno habló sobre la apariencia que ha preocupado a sus seguidores.

Daniel Bisogno reveló que durante su enfermedad ha perdido varios kilos lo que ha sido evidentes en su apariencia provocando comentarios sobre su deterioro físico.

En su entrevista, Daniel Bisogno confesó que ha perdido entre 10 y 12 kilos, por lo que su apariencia física se ha transformado.

“Como 10 o 12 kilos (bajé)” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno explicó que su baja de peso no es porque no se esté cuidando, sino porque no podía comer sólidos y eso le ha hecho perder peso.

“Te voy a decir qué pasó: como no podía yo comer ni nada, y me tenían sedado la mayor parte del tiempo por los dolores, estaba a puro líquido, a puro suero” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno (Tomada de Video)

Con su sentido del humor, Daniel Bisogno habló sobre las críticas que ha recibido y aseguró que no está feo.

“Dicen que me veo feo y eso sí no se los voy a permitir” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno destacó que los doctores le explicaron que es normal que haya perdido músculo, por lo que ahora tiene que recuperarlo a través de consumir proteína.

“Entonces me explicaron luego que lo que se pierde en un choque como ese, en esa cirugía, es precisamente los músculos. Y lo que hay que primero aplicar es proteína” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno asegura que ya tiene todo listo por si llega a morir

Luego de que su salud se ha visto mermada, Pati Chapoy no dudo en cuestionarle a Daniel Bisogno sobre si ya tenía listo su testamento.

Aunque en un momento se negó a hablar del tema, Daniel Bisogno confesó que ya tiene todo listo y es que su principal objetivo es proteger a su hija.

Daniel Bisogno aseguró que su hija tiene un seguro para que pueda seguir con sus estudios en casa de que cualquiera de sus papás llegará a faltar.

En su conversación, Daniel Bisogno reveló que también protegió a sus papás, pues por eso ha trabajado tanto tiempo.

“Totalmente, Pati… Primero que nada tiene un seguro (Michaela) que si yo llegara a faltar o su mamá, está cubierta su escuela hasta que la termine. Lo que he trabajado, lo mucho o poco que he logrado, es única y exclusivamente para ella, y para ayudar a mis papás en caso de que ‘eso’ fuera a suceder” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno dejó en claro que va a seguir luchando, por que no quiere dejar sola a su hija.

En ese sentido, Daniel Bisogno destacó que se seguirá cuidándose y no dejará de cuidar su salud pues quiere estar bien para su hija.

“Yo espero que no (llegar a morir) porque no me voy a permitir a mí mismo faltarle a mi hija hasta verla crecer, haya hacer lo que haya que hacer. Si tuviera alguna necesidad de este tipo o de cualquier otro, yo creo que tanto tú o cualquiera que tiene hijos, sabe perfectamente que vas a luchar hasta el último momento para estar bien para ellos” Daniel Bisogno

Aunque sabe que no tiene la vida comprada, Daniel Bisogno destacó que su hija es su principal motivo para seguir adelante y seguir con todo el tratamiento médico.

“Si no se llegará a dar, porque nadie tiene la vida comprada, desamparada no se va a quedar. He trabajado mucho. Es mi número uno, mi hija es mi motivo, así me dijeran ‘tiene que hacer esto o le vamos a mover esto’, lo que fuera, adelante, hagan lo que sea para mantenerme cerca de mi hija el mayor tiempo posible” Daniel Bisogno

Daniel Bisogno destacó que entre las cosas que ha reflexionado es su salud, por lo que no se va a descuidar.

“Pase lo que pase voy a estar al pendiente de mi salud sea como sea y la salud es mi prioridad, porque mi prioridad es mi hija” Daniel Bisogno