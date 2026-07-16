Yordi Rosado se convirtió en tendencia luego de celebrar con entusiasmo la victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

El conductor mexicano Yordi Rosado compartió el momento junto al actor argentino Juan Soler, aunque su reacción desató una lluvia de comentarios en redes sociales, donde varios usuarios calificaron su festejo como “ridículo” y hasta lo compararon con Ángela Aguilar.

Yordi Rosado celebra triunfo de Argentina y redes lo comparan con Ángela Aguilar por su efusivo festejo

Las imágenes virales muestran a Yordi Rosado abrazando a Juan Soler y celebrando el pase de Argentina a la final del Mundial 2026, donde enfrentará a España.

Sin embargo, la publicación rápidamente se llenó de mensajes de internautas que cuestionaron que un conductor mexicano como Yordi Rosado festejara con tanta emoción el triunfo argentino.

Yordi Rosado desata críticas por apoyar a Argentina en el Mundial 2026 (@yordirosadooficial / Instagram)

Yordi Rosado desata críticas por apoyar a Argentina en el Mundial 2026 (@yordirosadooficial / Instagram)

Yordi Rosado desata críticas por apoyar a Argentina en el Mundial 2026 (@yordirosadooficial / Instagram)

Entre los comentarios destacaron frases como “Yordi qué ridículo”, “Ya es 25% argentino” y comparaciones con Ángela Aguilar, quien en 2022 fue criticada tras expresar su orgullo por tener ascendencia argentina durante el campeonato mundial de la Albiceleste.

Pese a las críticas, la celebración tendría una explicación personal, pues la novia de Yordi Rosado, Melissa Mochulske, nació en Buenos Aires y es hija de un argentino, además de que el conductor disfrutó el partido acompañado por Juan Soler.

Incluso, anteriormente había demostrado su apoyo a la Selección Mexicana al asistir a uno de sus partidos durante el Mundial, por lo que su celebración dividió opiniones entre quienes defendieron que el futbol puede disfrutarse más allá de la nacionalidad y quienes consideraron exagerada su reacción.