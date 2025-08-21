Toñita -de 45 años de edad- asegura que la muerte de su padre fue provocada; la exparticipante de La Academia pide justicia.

El 6 de agosto de 2025, Toñita reveló que su papá, Salvador Salazar Chávez, había muerto tras tener problemas neurológicos y desnutrición.

Toñita asegura que la muerte de su padre fue provocada y tiene sospechosos

En entrevista con De Primera Mano, Toñita se mostró devastada por la muerte de su padre y aseguró que este murió por culpa de un golpe.

Toñita reveló que su padre murió tras sufrir un contusión, la cual le provocó una hemorragia cerebral.

“Fue una muerte provocada y tuvo una contusión en el cerebro, la cual tuvo una hemorragia que causó todo” Toñita

La cantante Toñita mencionó que las autoridades de Veracruz abrieron una carpeta de investigación para aclarar la muerte de su padre.

“No sé que tenga qué hacer, pero no voy a descansar hasta que mi papá tenga justicia y esas personas que le hicieron daño ya sea por un bien material, ya sea por un odio, vayan a la cárcel” Toñita

Toñita dejó muy claro que ella buscará que los responsables de la muerte de su padre sean encarcelados.

“Fue homicidio, porque mi papá ya no está, creo que le quedaba otro tiempecito de vida, pero alguien decidió que no” Toñita

Salvador Salazar Chávez, de 76 años de edad, vivía con su pareja, una mujer de 33 años de edad quien es señalada por Toñita de no cuidar a su padre.

Aunque Toñita no acusó directamente a la esposa de su padre, ella dio a entender que esta mujer sería la presunta responsable de la muerte de Salvador Salazar.

Toñita (Instagram/@tonitamusic1)

Toñita quiere a los responsables de la muerte de su padre en la cárcel

Al inicio, se creía que el papá de Toñita había muerto por un derrame cerebral.

Pero, un experto determinó que había sufrido una hemorragia tras una fuerte contusión.

“Todos decían que era un derrame, pero por la parte donde se dio el sagrado no era causante de un derrame (…) ya está prescrito que sí fue una contusión” Toñita

Toñita narró que la pareja de su padre nunca lo cuidó y se quería quedar con su pensión .

Incluso, la esposa del padre de Toñita buscaba incinerar el cuerpo, pero la cantante se negó y pidió que se le realizara un autopsia.

“El único error de mi papá fue enamorarse de una persona que no le pagó con bien, lo trató del nabo”, lamentó la cantante.

Toñita mencionó que no estará tranquila hasta que su padre obtenga justicia y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.