Toñita acusa a Lizbeth Rodríguez de violenta en Survivor México 2024 y durante una competencia le rompió un ligamento.

El paso de Toñita -de 43 años de edad- por Survivor México 2024 fue tan accidentado, que ahora se tendrá que someter a una cirugía.

La cantante acusa a Lizbeth Rodríguez -de 29 años de edad- de pasarse de ruda en la competencia y provocarle una grave lesión.

El lunes 22 de abril, Toñita fue hospitalizada de emergencia por un f uerte dolor en el hombro, cuello y brazo.

Los médicos le diagnosticaron dos hernias en las cervicales y Toñita asegura que fue a raíz de participar en Survivor México 2024.

Toñita contó en el programa De Primera Mano que además de las hernias, tiene un desgarre en la pierna y acusa a Lizbeth Rodriguez de provocar la lesión.

La cantante se va someter a una cirugía en las cervicales y asegura que sólo con morfina puede soportar el dolor.

“Yo fui a concursar, a ver qué tan capas era (…) Lo único que no pensé fue en la gente que pudiera dañar por gusto. Entiendo que el juego era de contacto, pero la producción fue muy específica al decir no ahorquen, no muerdan, no jalen del cuello”

Toñita