Toñita denunció a la expareja de su padre por un delito grave relacionado con su muerte en agosto de 2025.

A un mes de la muerte de Salvador Salazar Chávez, Toñita reveló que inició un proceso legal para averiguar cómo murió su papá.

Toñita denunció a la exesposa de su papá por un delito muy grave

Según los primeros reportes, Salvador Salazar había muerto de problemas neurológicos y desnutrición.

Días después, Toñita reveló en De Primera Mano que su padre había muerto por un golpe y porque no recibió atención médica a tiempo.

¡#Toñita continúa DEMANDA contra pareja de su papá tras su muerte! La denuncia es por intento de h0micidio o maltrat0 a una persona mayor #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/j8krieWEby — De Primera Mano (@deprimeramano) September 29, 2025

Toñita señaló como la responsable de la muerte de su padre a su exesposa, una mujer de 33 años.

“Trato de estar bien y de pensar que si no hacen justicia los encargados que se dedican a hacer justicia, allá está otra más fuerte (dios) y ese no perdona” Toñita

En este sentido, la cantante inició una denuncia contra la exesposa de su papá por homicidio.

“De manera legal ya está la denuncia, la denuncia es por intento de homicidio, ya pasó a homicidio, porque mi papá se murió de un golpe en la cabeza” Toñita

Además, Salvador Salazar Chávez también sufrió maltrato y padecía desnutrición .

Toñita confía en que las autoridades de Tantoyuca, Veracruz, atenderán su caso y obtendrá justicia.

“Si ella a las 5 de la mañana que mi papá se puso grave hubiera ido al médico como debía, otro caso sería el de mi padre” Toñita

Salvador Salazar, papá de toñita (Especial)

Toñita teme por su vida por culpa de la exesposa de su papá

A pesar de que Toñita confía en las autoridades, ha expresado que teme por su vida y la de su familia.

“Se junta con gente malandra (la exesposa de su papá) que pueden causarle daño a cualquiera de mi familia” Toñita

Toñita menciona que la exesposa de su padre se junta con personas relacionadas con la delincuencia y teme que vayan a lastimar a su familia.

Por otra parte Toñita confía que si no procesan a la viuda de su papá por homicidio, por lo menos sea juzgada por maltrato.

Salvador Salazar Chávez murió de un derrame cerebral provocada por una contusión y Toñita asegura que su papá estuvo horas sin atención médica.

Toñita acusa a la exesposa de su padre de quererse quedar con su pensión y buscaba incinerar su cuerpo sin realizarse la autopsia.

Al final, Toñita asegura que no descansará hasta obtener justicia por la muerte de su papá.