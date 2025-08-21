Toñita es una cantante que dio a conocer en La Academia y ahora busca justicia para su padre, Salvador Salazar Chávez.

A inicios de agosto, Toñita reveló que su padre había muerto y acusa de negligencia a la pareja de este.

¿Quién es Toñita? La cantante que busca justicia para su padre

Antonia Salazar Zamora es una cantante originaria de Tantoyuca, Veracruz; conocida por su participación en la primera generación de La Academia, en 2002.

El 20 de agosto de 2025, Toñita reveló a De Primera Mano que las autoridades investigaban la muerte de su padre como homicidio.

Por lo ella exigía justicia y que los responsable de la muerte de Salvador Salazar fueran detenidos.

¿Qué edad tiene Toñita?

Toñita nació el 2 de julio de 1980; actualmente tiene 45 años.

¿Quién es el esposo de Toñita?

Toñita estuvo casada por 16 años con Luis Manuel, de quien se separó por una infidelidad.

Actualmente, la cantante sale con un médico, llamado Eulalio Valdez.

¿Qué signo zodiacal es Toñita?

Toñita es Cáncer y las personas bajo este signo zodiacal son personas emocionales y hogareñas.

¿Cuántos hijos tiene Toñita?

Toñita es madre de una adolescente llamada Nimbe Sofía.

¿Qué estudió Toñita?

Se desconoce el grado académico de Toñita.

¿En qué ha trabado Toñita?

Toñita inició su carrera musical tras participar en La Academia cuando tenía 22 años de edad.

Toñita quedó en sexto lugar de La Academia y en 2003 lanzó su disco “Toñita”, el cual vendió 60 mil copias.

La cantante lanzó más de 7 discos y también incursionó en la actuación participando en:

Lo que callamos las mujeres

Dos chicos de cuidado en la ciudad

Esta historia me suena

Toñita también ha participado en realitys como Desafío de estrellas, Survivor México y Las Estrellas Bailan en Hoy.

En 2024, Toñita incursionó en la política y participó en las elecciones para ser diputada por el PRD.

Toñita asegura que la muerte de su padre fue provocada

En entrevista con De Primera Mano, Toñita reveló que su padre no murió de una derrame cerebral como se había manejado.

“Fue una muerte provocada y tuvo una contusión en el cerebro, la cual tuvo una hemorragia que causó todo” Toñita

Toñita asegura que tras una investigación se determinó que su padre sufrió una hemorragia, a raíz de una contusión.

Además, Salvador Salazar Chávez padecía desnutrición y Toñita asegura que la pareja de su padre lo descuidaba.

“Fue homicidio, porque mi papá ya no está, creo que le quedaba otro tiempito de vida” Toñita

Toñita narra que la esposa de su papá no quería que le hicieran una autopsia y buscaba que lo incineraran.

La cantante asegura que su padre fue víctima de homicidio y exige que los responsables sean encarcelados.