Tom Hanks aparece de sorpresa en una boda; no estaba invitado pero aún así se acercó a la ceremonia (VIDEO)

El actor, Tom Hanks apareció de sorpresa en una boda, causando gran asombro entre todos los internautas. A pesar de que no estaba invitado, él no dudó en acercarse a la ceremonia para causar un sinfín de reacciones entre los invitados.

Esto sucedió en una playa de la ciudad de Santa Mónica en California , Estados Unidos, donde Tom Hanks se encontraba de casualidad, disfrutando de un día de descanso.

Tom Hanks aparece de sorpresa en una boda; no estaba invitado pero aún así se acercó a la ceremonia para saludar a las novias

Tal como si se tratara de un final de película, el actor apareció inesperadamente en la boda de dos mujeres, quienes nunca se imaginaron que el protagonista de “Forrest Gump” llegaría para alegrar, aún más, su día especial.

De acuerdo con las declaraciones de los testigos, Tom Hanks vio el evento llevarse a cabo a lo lejos, por lo que, a pesar de que no estaba invitado y no conocía a los demás, no dudó en acercarse a saludar a la pareja.

Las novias fueron identificadas con los nombres de Diciembre y Tashia, quienes se mostraron gustosas de recibir al actor.

El acontecimiento fue tan insólito que incluso apareció en medios locales, donde las mujeres explicaron como sucedió la situación.

“Estábamos reuniendo a toda la familia, y lo siguiente que sabes es que Tom Hanks camina entre toda la multitud y dice: ‘Oye, tenía que parar y ver a estas hermosas novias’.” Tashia

Luego de saludar a todos en la boda, Tom Hanks pidió una foto con las novias, para así inmortalizar el momento, luego les dio una charla positiva, deseándoles éxito en su matrimonio.

“Pidió una foto. Dijo que era una de las ceremonias más hermosas que ha presenciado, se quedó unos cinco minutos y nos dio una buena charla positiva. Fue muy bueno ” Tashia

La presencia de Tom Hanks en la boda fue una buena señal para las novias

Luego de dar a conocer el relato, las novias compartieron que la presencia de Tom Hanks en su boda, para ellas fue interpretada como una buena señal.

Esto debido a que el hermano de Diciembre murió un 9 de julio; mismo día del cumpleaños del actor.

Así que consideraron que fue el hermano quien ‘mandó' a Tom Hanks al día del evento; como una señal de que él también estaba presente.