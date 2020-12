Aunque la recuperación del cine no será inmediata, Tom Hanks asegura que las películas de Marvel Studios ayudarán a reactivar la industria del cine

Debido a que durante casi todo el 2020 el mundo estuvo en cuarentena, muchos servicios que dependían de la asistencia de público se vieron afectados debido a que permanecieron cerrados. Tal es el caso de las cadenas de salas de cine, que han reportado pérdidas millonarias por la falta de audiencia.

Aunque la recuperación de las cadenas de cine no será inmediata, Tom Hanks asegura que las películas de Marvel Studios salvarán la industria cinematográfica. En una entrevista para el sitio Collider, señaló que la industria del cine no se encuentra en una situación crítica, pero las películas de Marvel Studios podrían ayudar a reactivar la industria.

Mientras promocionaba su nuevo filme ‘ News of the World ’, Hanks explicó que va haber una un gran cambio en la forma de ver las películas en las salas cinematográficas.

“'News of the World' podría ser la última película para adultos sobre personas que dicen cosas interesantes que se van a reproducir en una pantalla grande. Después de esto, para garantizar que la gente vuelva a aparecer, tendremos el Universo Marvel y todo tipo de franquicias” Tom Hanks

Tom Hanks: Se proyectarán únicamente películas que sean un imán para la taquilla

Tom Hanks reconoce que tras la pandemia, solamente llegarán a las salas de cine sólo las películas que sean un imán en taquilla, esto representará un reto para los cineastas y estudios de cine.

“De alguna manera, creo que los expositores, una vez que estén abiertos, tendrán la libertad de elegir qué películas van a reproducir … Las películas de grandes eventos gobernarán el futuro en los cines”, comenta el actor.

Para 2021 Marvel Studios tiene agendado el estreno de tres películas en salas de cine: ‘Black Widow’, ‘Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings’ y ‘Eternals’. En plataformas digitales estrenará estrenará ‘WandaVision’, ‘Falcon and the Winer Soldier’, ‘What If…?’, ‘Ms. Marvel’, ‘Hawkeye’ y el documental Marvel Studios: ‘Legends’.