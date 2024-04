Pati Chapoy -de 74 años de edad- podría estar temblando de miedo por un libro que se está escribiendo de su vida y en el que exhibirían su peor cara.

Como se sabe, la periodista y presentadora titular de uno de los vespertinos más populares de los últimos años es querida por muchos dentro y fuera del medio.

Sin embargo, hay muchos otros que no quedaron en buenos términos con Paty Chapoy, por lo que alguien quiere exponerla como lo que supuestamente es.

O por lo menos esto señala el rumor que está empezando a circular en torno a la polémica presentadora.

Pues, según con una investigación de Chisme no Like, Pati Chapoy ya estaría preocupada por la realización de este libro.

Pati Chapoy (Instagram/@chapoypati)

¿De qué tratará el libro de Pati Chapoy? Prometen revelar todos los secretos de la presentadora

Fue en Chisme no Like en donde presentaron la primera parte de una investigación en la que revelan un libro que se está escribiendo de Pati Chapoy.

De acuerdo con las fuentes de esta indagación, el libró pretende abordar la vida de la presentadora.

Lo escandaloso es que hay temas que dejarían muy mal parada a Pati Chapoy, sobre todo porque la mayoría son cosas de las que no habla o ha negado.

El libro abordaría desde el abuso laboral a sus colaboradores, problemas legales, fraudes y el supuesto romance con Sergio Andrade.

Para esto, se estarían buscando entrevistas con todos aquellos que llegaron a trabajar con Pati Chapoy.

Pues sería alguien muy cercano a la conductora quien, de acuerdo con el rumor, está detrás del que promete ser un libro muy polémico.

Pati Chapoy (Pati Chapoy Instagram @chapoipati)

¿Quién está detrás del libro de Pati Chapoy? Un ex colaborador buscaría exponer a la presentadora

De acuerdo con Chisme no Like, sería un ex colaborador de Pati Chapoy quien estaría detrás de la redacción del libro de la vida de la presentadora.

Entre algunos de los nombres de los posibles responsables se encuentran personas que algunas vez fueron cercanos a la presentadora como:

Atala Sarmiento, de 51 años de edad

Aurora Valle, de 42 años de edad

Martha Figueroa, de 57 años de edad

Entre otros

Sin embargo, solo es cuestión de tiempo para que esta información sea confirmada de manera oficial.

Pues de ser verdad, el libro de la vida de Pati Chapoy sería una bomba directa en contra de la presentadora.