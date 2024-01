¿Pati Chapoy ya perdió el respeto de los conductores de Ventaneando? En pleno programa en vivo exhibe como Daniel Bisogno y Linet Puente pasan por encima de su autoridad.

En plena celebración por su aniversario número 28, Ventaneando se podría quedar sin dos de sus conductores principales.

Esto después de que Pati Chapoy -de 74 años de edad- exhibió en pleno programa en vivo que había perdido el control de lo que dicen los conductores.

Y es que tal parece que a Daniel Bisogno -de 50 años de edad- y Linet Puente -de 41 años de edad- hablaron de más sin importarles que podrían hundir a la titular de Ventaneando.

Tras las declaraciones que hicieron, Daniel Bisogno y Linet Puente se mostraron preocupados de que ya no puedan entrar a TV Azteca.

Ventaneando sigue celebrando sus 28 años al aire por lo que ha realizado algunos programas especiales para su canal de Youtube.

Durante la emisión de este miércoles 31 de enero Pati Chapoy no tuvo reparo en exhibir a Daniel Bisogno y Linet Puente.

Todo sucedió cuando reveló que acababan de grabar la segunda parte de la mesa de debate con los conductores de Ventaneando en donde se hablará de los secretos del programa de TV Azteca.

Daniel Bisogno y Linet Puente se dijeron arrepentidos por todo lo que habían dicho.

En ese momento Pati Chapoy puntualizó que Daniel Bisogno y Linet Puente se habían ido en su contra.

Daniel Bisogno y Linet Puente desmintieron a Pati Chapoy, pero la titular de Ventaneando de inmediato buscó el apoyo de Pedro Sola, quien confirmó sus declaraciones.

Pati Chapoy puntualizó que ella fue la que les pidió que se soltarán y así lo hicieron Daniel Bisogno y Linet Puente.

Daniel Bisogno señaló que tras sus declaraciones ahora tenía que pasar por su finiquito al igual que Linet Puente.

Por su parte Linet Puente destacó que si el día de mañana no la veían en Ventaneando ya sabían por qué.

“Creo que mi credencial ya no va a pasar mañana, si no me ven ya saben por qué”

Linet Puente