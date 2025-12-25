Thalía -de 54 años de edad- revivió su historia de amor volviendo al lugar donde casó con Tommy Mottola hace 25 años.

El pasado 2 de diciembre fue el aniversario de bodas de Thalía y Tommy Mottola, por lo que la cantante decidió celebrar su ‘historia de amor’ con una visita a la Catedral de San Patricio.

Thalía revivió su historia de amor con una visita a la catedral donde se casó

El pasado 19 de diciembre, Thalía compartió video para presumir las calles de Nueva York en esta época navideña.

Durante su recorrido, Thalía pasó por la Catedral de San Patricio, donde se casó con Tommy Mottola en el 2000.

“Estamos aquí en la ciudad de Manhattan, estoy fascinada, ahí me casé”, dijo muy feliz Thalía al pasar por la iglesia.

Thalía compartió algunas fotos de su boda, en la que usó un vestido diseñado por Mitzi y donde asistieron varias figuras como Michael Jackson y Jennifer López.

El recorrido de Thalía continuó y presumió la comida del lugar, así como su tienda favorita, Macy’s, por lo adornos navideños que coloca en sus ventanas.

Por último, Thalía compartió un video del icónico árbol de Navidad de Manhattan.

“El día que me casé estaba más frío todavía, yo no doy crédito de que viví algo así”, contó Thalía a sus fans.

Thalía celebró sus ‘bodas de plata’ con Tommy Mottola

Han pasado 25 años de la boda de Thalía y compartió una publicación en Instagram para celebrar su aniversario.

“Hoy celebramos 25 años de casados, las famosas bodas de plata. Un cuarto de siglo de amor, de acompañarnos y alentarnos cada día”, escribió Thalía en su publicación.

Thalía recordó lo especial que fue su boda, donde asistió su familia y amigos, así como otras importantes figuras de la música.

“Veo estas fotos y estos vídeos y siento el frío de la noche neoyorquina, la emoción que no me cabía en el pecho, la impresión de ver a tanta gente hermosa que se juntó para desearnos nada más que bendiciones” Thalía

Thalía expresó que Tommy Mottola es el ‘gran amor de su vida’ y aseguró que, a pesar de los años, sigue teniendo un feliz matrimonio.