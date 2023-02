Fuertes rumores aseguran que Thalía tiene problemas en su matrimonio, pero puede estar tranquila, pues Laura Zapata no ve a Tommy Mottola siendo infiel.

Tommy Mottola y Thalía llevan casados 22 años, pero un rumor asegura que el productor le fue infiel a la cantante de 51 años de edad.

Comenzó a circular en redes sociales, que Thalía estaba separada de Tommy Mottola, de 74 años de edad, por una supuesta infidelidad.

Pero eso no sería lo peor, pues Tommy Mottola habría engañado a Thalía con una cantante con la que colaboró en la canción ‘Estoy soltera’.

Supuestamente, el esposo de Thalía la engañó con la cantante Leslie Shaw, quien asegura que no conoce a Tommy Mottola y niega que sea la tercera en discordia en este matrimonio.

A pesar de que Leslie Shaw aclaró que no conoce a Tommy Mottola, los rumores de una infidelidad siguen vigentes.

Thalía no ha dicho nada sobre este nuevo escándalo, pero ha llamado la atención que hace algunas unas semanas lucía junto a Tommy Mottola en redes sociales y ahora no.

Es por eso que un reportero de Chisme No Like cuestionó a Laura Zapata, sobre qué opinaba del rumor que involucra a su hermana Thalía.

La actriz de 66 años de edad, dejó claro que no cree que Tommy Mottola haya engañado a su hermana.

“No sé, vete a tú a saber, a la mejor una de las cuatro patas de una cama dio la noticia, no creo, yo no creo”

Laura Zapata no cree que Thalía haya sufrido una infidelidad por parte de su esposo, pero dejó claro que ella no habla con su hermana desde hace varios meses.

“La comunicación se rompió por una falta de disculpa, por no aclarar una situación de que yo soy una mujer trabajadora, de que no necesito que nadie me mantenga”

Laura Zapata