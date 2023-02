Al igual que Shakira -de 46 años- con su tiradera, Thalía quiere facturar por lo que está aprovechando los rumores de infidelidad alrededor de su matrimonio para promocionar su canción Psycho Bitch.

Aunque Thalía, de 51 años de edad, no se ha tomado la molestia de aclarar si es verdad que está alejada de su esposo Tommy Mottola, de 74 años de edad, quien la habría engañado, sí está sacándole provecho a su carrera musical.

Hace unas horas, a través de su cuenta de Facebook, Thalía publicó el video de su canción Psycho Bitch, resaltando la frase: “Ups te lo advertí”.

Psycho Bitch se estrenó el 4 de noviembre de 2022. Lanzamiento que marcó su regreso a la escena musical.

Inspirada en las nuevas generaciones, pero especialmente en sus hijos, en Psycho Bitch, Thalía retrata a una mujer que no está dispuesta a cambiar su personalidad y mucho menos su más grande pasión: bailar.

Asimismo habla de un juego de conquista que ella ha ganado aún cuando el contrario no piense lo mismo.

El coro reza:

“Ups, te lo advertí, soy un poco impredecible medio psycho bitch, psy-psyco bitch / Ups, ¿qué pasa aquí? Cómo me controlas cuando tú me tienes así Lo-loca, lo-, lo-loca / Ups, te lo advertí, soy un poco impredecible medio psycho bitch, psy-psyco bitch / Ups, pobre de ti, cómo me controlas cuando tú me tienes así”

Coro Psycho Bitch