Leslie Shaw nunca ha visto a Tommy Mottola y niega ser mujer en discordia con Thalía e incluso muestra su admiración por la cantante después de trabajar con ella en la canción ‘Estoy Soltera’.

La cantante peruana Leslie Shaw -de 33 años de edad- se encuentra en medio de la controversia luego de que se le vinculó con el esposo de Thalía, Tommy Mottola -de 74 años de edad-.

En medio de la polémica, Leslie Shaw rompió el silencio sobre las especulaciones que la vinculan sentimentalmente a Tommy Mottola y recuerda cuando hace cuatro años trabajó con Thalía -de 51 años de edad-.

Thalía y Tommy Mottola (Instagram Thalía)

Leslie Shaw niega tener una relación con el esposo de Thalía, Tommy Mottola, pues ni lo conoce

Tras más de 22 años de matrimonio, Thalía y Tommy Mottola se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo.

La pareja se casó en el 2000 y desde ese momento los famosos se han enfrentado a varios rumores sobre una posible separación. Sin embargo, los famosos siempre se han mostrado muy enamorados.

Pero en los últimos meses retomó con fuerza el rumor de que Thalía y Tommy Mottola están pasando por una crisis en su matrimonio. Incluso se reveló que el empresario le habría sido infiel a la cantante con Leslie Shaw.

Durante el programa ‘Magaly TV La Firme’, Leslie Shaw negó que haya conocido a Tommy Mottola, ni en eventos cuando era parte de la disquera Sony ni cuando trabajó con Thalía.

“Nunca, nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto, y yo he ido a varios eventos de la disquera, he conocido a Emilio Estefan, a Juanes, a un montón de gente, pero a él nunca en mi vida” Leslie Shaw

Leslie Shaw recordó que Thalía se portó muy bien con ella cuando grabaron en 2019 la canción ‘Estoy Soltera’, incluso empezaron a tener interacciones por las redes sociales.

En la conversación Leslie Shaw se mostró sorprendida de que la hayan vinculado con Tommy Mottola, pues destacó que ni cuando grabó con Thalía lo conoció.

“Cuando salió el videoclip ella tiene un equipo de gente (…) pero él en ningún momento fue ni nada. Nunca, ni en la disquera ni en nada. Yo no lo conozco en persona” Leslie Shaw

Leslie Shaw puntualizó que no sabe porque la vincularon a ella cuando no ha tenido contacto con Tommy Mottola.

Sobre los presuntos problemas matrimoniales que enfrentan Thalía y Tommy Mottola, Leslie Shaw señaló que es normal que las parejas se enfrenten a crisis.

“Pero todos los matrimonios tienen sus crisis ¿no?, imagínate, nada es perfecto… pero ¿a mí por qué me meten?, ¿yo qué tengo qué ver?” Leslie Shaw

¿Leslie Shaw habló con Thalía? tras rumores que la vinculan a Tommy Mottola

Leslie Shaw puntualizó que ella respeta y admira a Thalía porque es una gran artista. Además señaló que después de trabajar juntas si se ha mandado algunos mensajes con la cantante por Instagram.

Al ser cuestionada sobre si después de ser vinculada con Tommy Mottola habló con Thalía, Leslie Shaw señaló que no ya que le daría pena.

“¡Jamás!, no, ¡qué vergüenza!, porque mis propios compatriotas diciéndome Casio, ¡imagínate!, así me han dicho en las redes, menos mal que no uso reloj, pero si usara, usaría un Rolex y no un Casio, no sean igualados, yo estoy tranquila haciendo mi música, yo me voy a casar” Leslie Shaw

Leslie Shaw incluso puntualizó que Tommy Mottola la sigue en Twitter, como a cualquier artista que permaneció en su disquera.

“Sin yo hacer nada me friegan, ¿qué tal si yo estaba conversando con ella para hacer otra canción?, ella me sigue, ¡claro!, si yo no he hecho nada, y Tommy me sigue en Twitter, y hace años, ¡claro!, si yo soy artista de su disquera me tenía que seguir, pero hace muchos años, eso no quiere decir nada” Leslie Shaw

En su conversación, Leslie Shaw puntualizó que a su novio, el músico conocido como El Prefe, no le han molestado los rumores e incluso le ha dicho que aproveche el escandalo para dar a conocer sus canciones.

“Él se ríe, dice ‘baby aprovecha y saca tus canciones antes’, porque yo lanzo mis canciones el 27 de febrero de 2023″ Leslie Shaw

Los rumores de la supuesta ruptura entre Thalía y Tommy Mottola comenzaron cuando la cantante dejó de compartir publicaciones relacionadas con el padre de sus dos hijos.

La última publicación en donde Thalía le muestra su amor a Tommy Mottola data del 2 de diciembre de 2022, cuando cumplían 22 años de matrimonio.