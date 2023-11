¿Tania Rincón obtuvo lugares en televisión gracias a que es una patiño? Inés Sainz aclaró qué fue lo que la sacó del programa estelar que TV Azteca hizo para Rusia en 2018.

En el 2018 se vivió la Copa Mundial de Fútbol, mismo momento en que Inés Sainz -de 45 años de edad- era la máxima reportera y conductora deportiva en TV Azteca.

Sin embargo, en busca de ese puesto también estaba una segunda, Tania Rincón, quien para el mundial de Rusia se quedó -sorpresivamente- como la conductora del programa estelar de TV Azteca.

Pero ¿Debido a qué se tomó esta decisión? Inés Sainz tiene claro qué fue lo que llevó a la productora a quitarla a ella y poner a Tania Rincón -de 45 años de edad-.

En una reciente entrevista que Inés Sainz tuvo con la periodista Mónica Garza -de 56 años de edad- para su canal de YouTube, se sinceró sobre las decisiones incómodas que TV Azteca empezó a tomar con tal de vender.

Y una de las más llamativas, al menos para el público de TV Azteca, fue que Tania Rincón apareciera como la conductora principal del programa estelar que la productora hizo para Rusia 2018.

Los Protagonistas era el programa en que TV Azteca apostó todo para ganar rating en el mundial de Rusia 2018, pero con la sorpresa de que Tania Rincón aparecería en vez de Inés Sainz.

En aquellos años, Inés Sainz era la conductora y reportera estrella de TV Azteca, de modo que la decisión sorprendió a todo el público de la televisora.

Pero ¿debido a qué fue?

Inés Sainz se sinceró en la entrevista con Garza y aunque no mencionó directamente el nombre de Tania Rincón, con decir mundial de Rusia y que le quitaron el trabajo, el público e internet hacen el resto.

La periodista deportiva contó que la producción de Los Protagonistas le fue sincera cuando le dijo que necesitaban a una que “se preste a ser patiño, para hacer un cierto tipo de programa”, con los conductores varones:

Ante ello, y orgullosa de que no la eligieron a ella, se burló de que buscaban una conductora “que se preste a hacerse de mensa para obtener un lugar en ese programa”.

“Productor: A la hora de conducir como tú no te prestas a ser patiño, entonces es un poco más difícil conducir contigo cierto tipo de programa y me piden que no estés.

Inés: ¿Me estás diciendo que si no me presto a qué me alburen y a que me haga la mensa, no tengo un lugar en ese programa?”.

Inés Sainz, comentarista.