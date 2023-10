Tania Rincón finalmente revela por qué se fue de Venga La Alegría cuando se había convertido en una de las conductoras más populares del matutino.

Aunque desde hace algunos años forma parte del elenco de Televisa, Tania Rincón sigue siendo recordada por su trabajo en Venga La Alegría.

Y es que muchos se sorprendieron cuando Tania Rincón tomó la decisión de dejar TV Azteca, pese a que tenía un contrato de exclusividad.

A cuatro años de haber salido de Venga La Alegría, Tania Rincón confesó por qué tomó la decisión de dejar el matutino cuando se encontraba en su mejor momento.

¿Será que Tania Rincón ya contaba con otra propuesta laboral? La conductora revela si terminó en malos términos con TV Azteca.

Tania Rincón (@taniarin)

¿Por qué Tania Rincón se fue de Venga la Alegría?

Pese a que ya contaba con una trayectoria dentro de la industria del espectáculo, Tania Rincón logró alcanzar gran popularidad gracias a su participación en Venga la Alegría.

Tras 11 años en TV Azteca, Tania Rincón sorprendió a sus seguidores al anunciar en 2019 que se iba de Venga la Alegría.

Dos años después se incorporó a Televisa con el programa ‘Guerreros’ y a finales del 2021 se anunció que sería una de las conductoras principales del programa Hoy.

A su llegada Televisa, surgieron varios rumores que aseguraban que Tania Rincón había dejado Venga la Alegría para irse a la competencia e incluso algunos aseguraron que había terminado mal con TV Azteca.

Luego de todas las especulaciones que surgieron, Tania Rincón reveló cuál fue la verdadera razón por la que se fue de Venga la Alegría.

En entrevista para el podcast de Sandra De La Vega -35 años de edad-, Tanía Rincón recordó la razón por la que tomó la decisión de salir de Venga la Alegría, pese a que se encontraba en su mejor momento.

Tania Rincón puntualizó que cuando regresó del Mundial de Rusia fue cuando tomó la decisión de dejar Venga la Alegría.

“Cuando regrese del Mundial de Rusia tome la decisión de ya dejar Venga la Alegría.” Tania Rincón

La esposa del futbolista Andrés Guardado -37 años de edad-no dudo en cuestionar a Tania Rincón sobre su paso por TV Azteca y su decisión de salir.

Tania Rincón destacó que sentía que necesitaba más retos porque sentía que ya no estaba creciendo como conductora ya que se encontraba muy cómoda con Venga la Alegría.

“Ya sentía que ya no estaba como (…) necesitaba como más proyección. En ese entonces yo decía ‘necesito un proyecto que me haga crecer, ya me se es como mi tabla del uno’ ya quiero hacer otra cosa” Tania Rincón

Tania Rincón (Instagram/@TaniaRin)

En su conversación, Tania Rincón señaló que en ese momento TV Azteca ya no la tomaba en cuenta para realizar otro tipo de proyectos fuera de Venga la Alegría.

“En la empresa se tomaron como muchas decisiones, entonces yo nomás veía pasar como proyectos y ya no se me tomaba tanto en cuenta” Tania Rincón

Tania Rincón puntualizó que en realidad no es que quisiera salirse de Venga la Alegría, sino que tomó la decisión de irse de TV Azteca porque ya no estaba siendo considerada para otros proyectos.

“No es que me quiera salir de Venga la Alegría, porque siempre puedes hacer una cosa y otra, tener otros proyectos. Pero si más bien fue como me voy de Azteca porque como ya no me están dando proyectos” Tania Rincón

¿Se fue mal de TV Azteca? Tania Rincón habla de cómo terminó con la televisora

Tania Rincón destacó que con la nueva administración de TV Azteca, ella dejó de ser considerada para otros proyectos fuera de Venga la Alegría.

“Cambio la administración, no fue santo de su devoción. Yo tampoco encajaba con los estándares que ellos querían” Tania Rincón

Eso le causó mucha inseguridad a Tania Rincón ya que aunque era una conductora muy querida, de repente ya no era considerada para otros proyectos.

“A mí me empezó a generar como mucha confusión, duda, inseguridad de decir soy buena conductora, no soy buena conductora, qué está pasando, por qué estoy estancada, por qué ya no se me considera” Tania Rincón

Tania Rincón puntualizó que por salud mental tomó la decisión de irse de TV Azteca.

“Me estaba enfermando, por salud mental me tengo que ir y me tengo que ir bien. La verdad que me fui muy bien” Tania Rincón

Tania Rincón (@taniarin)

Aunque tenía contrato vigente, Tania Rincón señaló que siempre buscó salir bien por lo que antes de buscar otro trabajo decidió hablar con TV Azteca.

“Yo tenía un contrato vigente, lo que pedí es que me dieran como una carta de retiro anticipado para que yo pudiera salir a buscar chamba, porque no quería hacer las cosas mal” Tania Rincón

Tania Rincón reconoció que ella salió muy bien de TV Azteca, incluso le dejaron las puertas abiertas por si más adelante quería regresar.