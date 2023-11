El fin de semana se desató el pleito entre Tania Rincón e Inés Sainz por una polémica declaración que la reportera deportiva hizo sobre la conductora de Hoy, apuntándola de “patiño”.

Pero ¿Qué fue lo que pasó?

Tania Rincón -de 36 años de edad- ya le respondió a Inés Sainz por llamarla “patiño” y directamente le dejó ver que también tiene carrera en el deporte y no la contrataron por tener cotorreo en cámara.

Las cosas no andan bien entre Inés Sainz -de 45 años de edad- y Tania Rincón, pues la reportera deportiva lo dejó ver en una entrevista donde tachó a su colega de “patiño”.

En una reciente entrevista que Inés Sainz dio, compartió como una anécdota fea el momento en que TV Azteca la sacó del programa estelar para el Mundial de Rusia 2018.

Explicó que ella creía que era “obvio” que iba a tener su participación segura en Los Protagonistas, sin embargo, al ver señales de que no habló con el productor.

Inés Sainz asegura que no la contrataron para el estelar porque querían “a una patiño que se deje alburear”, y aunque no mencionó a Tania Rincón, la indirecta fue muy directa.

Esto debido a que Tania Rincón obtuvo en el Mundial de Rusia 2018 su primera oportunidad de conducir esta clase de evento deportivo y lo hizo con el programa que le correspondía a Inés Sainz en el pasado.

Sin embargo, el tema no quedó ahí porque Tania Rincón ya respondió a lo que Inés Sainz dijo como indirecta y es que sí se lo tomó muy personal.

Inés Sainz aludió a que como Tania Rincón era una patiño le dieron el programa estelar del Mundial de Rusia 2018, pero la conductora ya se enteró y no se quedó callada.

Directamente, Tania Rincón fue cuestionada en La Caminera sobre la polémica que Inés Sainz encendió y le dejó claro “no soy patiño y no me dejo alburear”.

La conductor de Hoy argumentó que ella al igual que Inés Sainz ya había trabajado anteriormente en el deporte, señalando que su contratación no fue una cosa de azar.

“Mi mero mole siempre ha sido el entretenimiento, me han llevado a muchos eventos tengo tres coberturas mundiales, tengo finales de champions, de muchas cosas, puedo hacer de todo, pero jamás someteré a mi persona a que me falten al respeto o que me alburen o que sea la patiño, mi trabajo es entretener, jamás sentí que me llevaran como payaso”.

Tania Rincón, conductora.