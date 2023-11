Tania Rincón sale en defensa de Lupita Jones luego de que la corrieron de Miss Universo México.

Y asegura que Lupita Jones sigue siendo la “reina madre”, al tiempo que agradece todo el apoyo que le brindó.

La organización de Miss Universo México se encuentra en medio de la controversia luego de que se confirmó que Cynthia de la Vega -de 32 años de edad- tomaría el lugar de Lupita Jones.

La polémica se generó luego de que Lupita Jones -de 56 años de edad- reveló que no le informaron que dejaría de ser la directora de Miss Universo México.

En medio de la controversia, Tania Rincón -de 36 años de edad- mostró su apoyo a Lupita Jones y consideró injusta la forma en la que salió de Miss Universo México.

Sobre las versiones que señalan que Lupita Jones maltrataba a las modelos, Tania Rincón aseguró que ella siempre recibió un buen trato.

Y que incluso la ayudó para quedarse en la CDMX.

Luego de que Melissa Flores no pudo estar entre las 20 finalistas de la 72ª edición del Miss Universo, se anunciaron cambios en la organización en México.

En conferencia de prensa se confirmó a Cynthia de la Vega como nueva directora de Miss Universo México.

La designación de Cynthia de la Vega se dio en medio de la polémica y es que Lupita Jones reveló que no le habían informado que ya no sería directora de Miss Universo México.

Lupita Jones se mostró muy molesta con la organización de Miss Universo por la manera en la que la sacaron después de más de 30 años de trabajo.

Tras la salida de Lupita Jones, han sido varias las representantes de certámenes de belleza de México que han salido a hablar sobre los cambios en la administración.

Tal fue el caso de Tania Rincón, quién explotó por la manera en la que habían corrido a Lupita Jones de Miss Universo.

Tania Rincón destacó que no está mal que se busque un cambio en Miss Universo México, pero lamentó la forma en la que actuaron con Lupita Jones después de 30 años de trabajo.

En entrevista compartida por el canal de YouTube, Qué Buen Chisme, Tania Rincón reveló que para ella Lupita Jones será siempre “la reina madre”.

Tania Rincón recordó que Lupita Jones le dio una de sus mejores oportunidades y la apoyó cuando tomó la decisión de mudarse a la CDMX.

“Para mí siempre va a ser la reina madre. Finalmente, Lupita me dio una de mis mejores oportunidades, me apoyó cuando decidí venirme a vivir a la Ciudad de México”

En su conversación, Tania Rincón señaló que fue injusta la manera en la que corrieron a Lupita Jones después de que trabajó por más de 30 años.

“Finalmente la licencia de Miss Universo puede decir ‘la vamos a revocar’, ‘voy a detener mi relación con Lupita Jones’, pero lo que se me hace un poquito injusto es que la nueva administración no la notificara puntualmente, porque Lupita se enteró cuando vio la noticia de que se le había dado a alguien más la licencia”

Cabe recordar que Tania Rincón participó en 2006 en Nuestra Belleza Michoacán y posteriormente fue semifinalista de Nuestra Belleza México.

Por lo que tuvo un trato directo con Lupita Jones.

Tania Rincón recordó que no fue todo malo durante la dirección de Lupita Jones, pues se consiguieron dos coronas: Ximena Navarrete y Andrea Meza.

En el video, Tania Rincón destacó que Lupita Jones seguirá teniendo mucho trabajo.

Pues no solo mostró su profesionalismo al trabajar con las modelos, sino que se ganaba la confianza de los papás.

Tras las críticas que ha recibido Lupita Jones, Tania Rincón aseguró que cada quién habla “como le va en la feria”.

“Yo puedo opinar a partir de lo que a mí me tocó y, como dicen, cada quien habla como le va en la feria. Yo no tengo más que cosas buenas que decir de Lupita. Cuando yo me quise venir a vivir a la Ciudad de México, levanté el teléfono y la primera que contestó fue Lupita, me apoyó y me ayudó a entrar a su agencia de modelos”

Tania Rincón