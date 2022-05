“Gracias por ayudarme a ver a mis nietos cuando ‘Pirru’ no me dejaba”, fueron las palabras de Talina Fernández a Ana Bárbara al recordar la dura etapa que vivieron en el pasado.

Ana Bárbara se vio inmersa en el escándalo en 2005, cuando inició un romance con José María Fernández “El Pirru”, a sólo unas semanas de que Mariana Levy, esposa de él, hubiera muerto.

Con el paso del tiempo Ana Bárbara logró establecer una excelente relación con Talina Fernández, madre de Mariana Levy, al fungir como intermediaria entre ‘Pirru’ y la comunicadora.

A varios años de distancia, Ana Bárbara y Talina Fernández se reencontraron en la sección ‘Enfrentados’, donde los famosos hablan sobre momentos emotivos de su vida.

Talina Fernández le preguntó a Ana Bárbara por temas como la relación con su mamá y su papá, por el amor de su vida y la relación con sus hijos Jerónimo, José María y Emiliano.

Ana Bárbara rió, se mostró melancólica y hasta con pesar, pero hubo algo más que la hizo romper en llanto: cuando Talina Fernández le pidió hablar sobre sus nietos.

Paula y José Emilio, hijos de Mariana Levy y José María Fernández “El Pirru”, a quienes Ana Bárbara crió por cuatro años como si hubieran sido sus hijos.

Talina Fernández afirmó que Ana Bárbara fue “maravillosa” con sus nietos, a lo que ella respondió que le habría gustado pasar más tiempo a su lado:

Talina Fernández aprovechó el momento para agradecerle a Ana Bárbara por lo bien que se portó con sus nietos y también por ayudarla a que su exyerno le permitiera ver a los niños cuando enfrentaba un grave problema de salud:

“Yo puedo decir quién fuiste para mis nietos, cuando ‘Pirru’ no me dejaba verlos, cómo me ayudaste, yo con un tumor en la cabeza en la playa, tratando de ver a mis nietos y ‘Pirru’ no me dejaba entrar y Ana Bárbara me mandaba una coca cola helada, estaba yo recién operada del cerebro... yo quería irme a donde fuera, yo quería verlos, amor, ¿te acuerdas? y tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos. Qué duras cosas hemos vivido, peque”

Talina Fernández