La cantante mexicana Ana Bárbara, habló sobre el reciente conflicto con José Manuel Figueroa y el tema ‘Fruta prohibida’.

Recordemos que José Manuel Figueroa aseguró que fue él quien compuso la canción y aunque supuestamente se la regaló, pide que le de créditos.

Fue en durante una conferencia de prensa, en la que Ana Bárbara también presentó su primer Auditorio Nacional, donde se pronunció ante la posibilidad de meter una demanda en contra del compositor.

La intérprete compartió que no tiene idea de por qué se dispuso a reclamar el tema, pese a ello, no planea demandar a José Manuel Figueroa, solo en “el remoto caso de que hubiera un daño”.

“Como que al principio cuando salió el chismecito sí dices ‘que flojera tener que ir por la vida aclarando algo’”, comentó.

A pesar de ello, descartó definitivamente la posibilidad de interponer una denuncia en su contra, pues, según explicó, es su trabajo lo que la respalda.

“Hacer una acción legal o algo, no porque lo más claro que tengo es la credibilidad en mi trabajo sustentan, tanto fruta prohibida como canciones de título como ' Quise olvidar’, ‘Brujería’, ‘Lo busqué’, ‘En realidad’, que es un nuevo tema que me acaba de grabar Ángela Aguilar y muchas más, todo mi catálogo que va creando esa real credibilidad con mi público, con mis fans, no hay manera de que lo afecten”.

Ana Bárbara