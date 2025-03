Sylvia Pasquel -de 75 años de edad- ya decidió dónde quiere que la entierren y será en su jardín de Acapulco.

La muerte de Silvia Pinal hizo que su hija, Sylvia Pasquel, pensara sobre la importancia de tener sus asuntos en orden.

Es por eso que ya decidió dónde quieren que la sepulten y quiénes serán sus únicos herederos.

Para evitar problemas, Sylvia Paquel ya estipuló sus últimos deseos y las indicaciones que sus deudos deben cumplir tras su muerte.

En entrevista con Venga la Alegría, Sylvia Pasquel dijo que no quiere que su muerte sea fúnebre, por lo que sólo desea una ceremonia de despedida y que la cremen.

Además, quiere que hagan una albercada en su honor en su casa de Acapulco, donde asistirán sus seres más queridos.

“A la hora de la puesta de Sol, me van a enterrar ahí en mi jardincito, viendo a la bahía a toda madre”, dijo Sylvia Pasquel sobre sus planes para cuando muera.

“Yo no quiero velorio, yo no quiero que me pongan en una sala, no. Yo quiero que me hagan una ceremonia, que me cremen y lo que sí quiero es que me organicen una albercada”

Sylvia Pasquel