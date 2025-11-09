La actriz Sydney Sweeney- de 28 años de edad- reaviva polémica a tres meses de lo ocurrido con la campaña con American Eagle: rechaza disculparse.

Fue en julio de este 2025 que la campaña de los “buenos jeans” en la que Sydney Sweeney dio de qué hablar por su postura sobre las críticas que recibió por promover la eugenesia.

Sydney Sweeney rechaza disculparse por campaña con American Eagle

En una reciente entrevista con GQ, donde Sydney Sweeney se negó a disculparse por la campaña con American Eagle que lanzó el pasado verano.

La periodista Katherine Stoeffel revivió la polémica y dio la oportunidad de hablar sobre el tema a la actriz. Sin embargo, Sydney Sweeney dio una respuesta que pocos esperaban:

“Creo que cuando tenga un asunto sobre el que quiera hablar, la gente me escuchará” Sydney Sweeney

Fue lo que contestó Sydney Sweeney cuando Stoeffel señaló que las personas blancas no debían bromear sobre la superioridad genética, menos en el contexto política actual.

Durante su charla, la actriz de Euphoria mencionó que para ella fue una sorpresa la reacción del público a la campaña de American Eagle.

También explicó que le no le dio importancia al apoyo que dio el presidente Donald Trump al anuncio publicitario de la marca de jeans porque estaba centrada en el rodaje de la nueva Euphoria.

Así fue la polémica campaña con American Eagle que protagonizó Sydney Sweeney

La actriz Sydney Sweeney generó mucha polémica con la campaña de American Eagle.

El comercial se tituló “Sidney Sweeney tiene buenos jeans...y los obtuvo de AE”, haciendo un juego de palabras en inglés con el término jeans y genes.

Dicha campaña hizo que Sydney Sweeney fuera cancelada y acusada por reforzar la idea de que los rasgos genéticos de las personas blancas son superiores.