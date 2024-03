Sydney Sweeney -de 26 años de edad- hizo una cruel broma sobre Madame Web en el programa nocturno ‘Saturday Night Live’.

Y es que mientras Sydney Sweeney se presentaba con la audiencia, habló sobre el fracaso que tuvo la película de Marvel en taquillas de cine.

Pues cabe mencionar, además de una baja recaudación monetaria que tuvo Madame Web, incluso hubo quienes pidieron la devolución de su dinero.

El pasado sábado 02 de marzo de este 2024, Sydney Sweeney debutó como anfitriona en el programa cómico Saturday Night Live.

Y durante su participación, además de aclarar los rumores sobre una relación con Glen Powell -de 35 años de edad-, Sydney Sweeney demostró tener un oscuro sentido del humor.

Pues mientras se presentaba, la actriz estadounidense, además de revelar partes de su infancia, s e rió del fracaso de Madame Web en taquillas.

Y es que tomando en cuenta que la película solo recaudó 80 millones de dólares - 1,361 millones 272 mil pesos - a nivel mundial, Sydney Sweeney aseguró que nadie la había visto en la película.

Además, en contraposición a su participación en la película de superhéroes, la actriz señaló su participación en ‘Everybody But You’, la comedia romántica más taquillera desde ‘Bridget Jones Baby’.

“Puede que me hayas visto en ‘Everybody But You’ o ‘Euphoria’, pero definitivamente no me viste en ‘Madame Web’.”

Sydney Sweeney