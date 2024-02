Madame Web no ha tenido el éxito esperado ¿por nadie?, ni el ánimo de Dakota Johnson, su protagonista, puso entusiasmo en promocionar la película y es que ya le salieron memes por lo mala que es.

Sabemos que Rotten Tomatoes no miente, y en la página de crítica al cine, Madame Web, se llevó un récord que nadie ha podido romper.

Ahora, a algunos días del estreno de Madame Web, sabemos porque Dakota Johnson -de 34 años de edad- no la recomendó muy convencida y porque tanto meme que se burla de sus efectos y actuaciones.

Por ello, aquí te dejamos los mejores memes que Madame Web se ha llevado porque ya se sabe que es pésima.

Se sabe que en redes sociales nadie se toca el corazón y más cuando se trata de hacer una crítica a alguna película, y los memes a Madame Web demuestran que no gustó.

El pasado 14 de febrero, Madame Web se estrenó en las salas del cine en México, pero tal parece que Sony Pictures se dará de topes por haber sacado ese error cinematográfico.

Y es que el que la propia protagonista, Dakota Johnson, no pusiera el suficiente entusiasmo a la promoción de Madame Web ya estaba dando mucho de qué hablar.

Ahora con la creación de memes que no perdonan sus efectos y actuaciones dan a demostrar porque Rotten Tomatoes la destruyó.

Aquí los mejores memes de Madame Web, donde salieron los críticos del cine y decidieron ventilar sus defectos para que no pierdas tu dinero en esta película.

“En Madame Web no funciona casi nada (trama floja, actuaciones malas, villa insufrible) pero se deja ver y está lejos de las críticas claramente misóginas que se ha ganado. Dakota brilla, es graciosa y el papel de Emma Roberts es una sorpresa que no vi venir”.

“Vale, acabo de salir de ver Madame Web y en mi opinión, no iba mal la peli, pero ya al final me ha faltado varias cosas o ciertos momentos del tráiler, pensaba que estarían... lo cual me ha decepcionada un poquitín”.

